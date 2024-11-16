Заявление Azeraluminium по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году

Автор: Ибрагим Исаев

"Net-Zero" означает сокращение выбросов углерода до небольшого количества остаточных выбросов, которые могут быть поглощены и надежно сохранены природой или с помощью других мер по удалению углекислого газа, оставляя нулевое количество в атмосфере. Это критически важно для ограничения глобального потепления на уровне не более 1,5°C выше доиндустриальных значений, как предусмотрено Парижским соглашением . В настоящее время температура Земли уже повысилась примерно на 1,1°C по сравнению с концом XIX века, и выбросы продолжают расти. Для того чтобы удержать потепление в пределах 1,5°C, к 2030 году необходимо сократить выбросы на 45%, а к 2050 году достичь нулевого уровня . Более 140 стран, включая крупнейших загрязнителей, таких как Китай, США, Индия и Европейский Союз, установили цель по достижению нуля выбросов, что охватывает около 88% глобальных выбросов .

Азербайджан и его вклад в борьбу с изменением климата

Значительная роль отводится достижению национальной цели Азербайджана по сокращению выбросов, предусматривающей уменьшение выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году по сравнению с уровнями 1990 года , а также укреплению устойчивости и способности адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата. Избрание Азербайджана для проведения COP29 единогласным решением международного сообщества является важным признанием его усилий, особенно в области зеленой энергетики. Азербайджан рассматривает это как возможность усилить глобальные климатические амбиции. Страна подчеркивает необходимость немедленных действий для предотвращения превышения критической отметки глобального потепления в 1,5°C. С каждым годом окно возможностей сокращается, и сейчас важнее всего инвестировать в устойчивое будущее, чтобы избежать необратимых последствий. Основной приоритет - это быстрое и устойчивое сокращение выбросов, чтобы контролировать повышение температур и не оставить никого в стороне.

План председательства на COP29 строится на двух ключевых столпах: первый направлен на усиление климатических амбиций всех участников, а второй - на обеспечение финансирования и других ресурсов, необходимых для реальных действий по сокращению выбросов и адаптации к изменениям климата. Азербайджан стремится к инклюзивности и открытости, учитывая мнения всех заинтересованных сторон для достижения коллективных и справедливых решений .

Приверженность Azeraluminium климатическим целям и устойчивому развитию

Azeraluminium полностью поддерживает климатические цели Азербайджана, включая текущие и будущие Национально определяемые вклады (NDC) . Компания начала подготовку к декарбонизации задолго до COP29, что отчётливо видно в её инвестиционной программе. Azeraluminium активно продвигает устойчивое развитие, формируя партнёрства и привлекая инвестиции в проекты переработки и альтернативной энергетики.

Azeraluminium: Ведущий производитель алюминия на Кавказе

Azeraluminium LLC является ведущей компанией в области цветной металлургии Республики Азербайджан и единственным производителем первичного алюминия на Кавказе. Несмотря на это, общие объемы производства не являются значительными в общемировом масштабе. Тем не менее конкурентоспособность продукции обеспечивается высокой долей продукции с добавленной стоимостью в экспортном портфолио Azeraluminium LLC, а также высоким качеством конечной продукции. Гянджинский Производственный Комплекс был введен в строй в январе 2012 года, проектная мощность электролизного производства первичного алюминия составляет 50 000 тон. В последствии, помимо производства первичного алюминия были введены в строй мощности по производству так называемых алюминиевых полуфабрикатов: алюминиевой ленты, произведенной по технологии непрерывного литья, а также холоднокатанной алюминиевой ленты в форме листов и рулонов. За счет ответственного подхода к эксплуатации, а также оптимизации и рационализации электролизного производства, мощности по производству первичного алюминия превысили проектные и достигают 54 000 тонн в год.

Головной офис Azeraluminium расположен в городе Баку, а производство в городе Гянджа. Общая площадь Гянджинского производственного комплекса составляет 81 гектар, на производстве трудятся 1100 человек. В его состав входят 4 производственные площадки, включая электролизный корпус, цех анодных процессов, цех непрерывного литья и проката, цех холодного проката и покраски, а также объекты вспомогательной инфраструктуры. В регионе эксплуатируются возобновляемые источники энергии, среди которых наиболее значимые Мингечявирская и Шемкирская Гидроэлектростанции, мощность которых неоднократно превышает потребности Azeraluminium LLC.

Компания производит первичный алюминий, рулоны непрерывного литья и холоднокатаную продукцию, которая соответствует высоким международным стандартам и 95% произведенной продукции экспортируется в более чем 15 стран, включая США, Европу, Турцию и страны СНГ. Географическое расположение Azeraluminium позволяет быстро доставлять продукцию клиентам в различных секторах, таких как строительство, автомобильная промышленность, энергетика и упаковка.

Декарбонизация Azeraluminium

Azeraluminium заявляет о своих планах достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов (ПГ) по всей своей операционной деятельности к 2050 году. Этот путь охватывает как прямые (Scope 1), так и косвенные (Scope 2) выбросы, что отражает наш стратегический приоритет на устойчивое развитие.

Наша цель - сократить прямые и косвенные выбросы на 30% к 2030 году, и по возможности полностью устранить их к 2050 году.

Наша приверженность устойчивому развитию является важной частью стратегии роста Azeraluminium. Мы уверены, что сочетание инноваций, стратегических партнерств и экологически ответственного подхода позволит нам не только достичь поставленных целей, но и вдохновить других участников рынка на аналогичные действия. Этот новый этап - естественное продолжение многолетней работы по созданию более экологичного и ответственного производства.

Подход к декарбонизации: экономическая целесообразность и экологическая устойчивость

Каждый шаг на пути к декарбонизации должен быть не только экологически устойчивым, но и экономически целесообразным. Лучший способ достичь наших целей по снижению выбросов - это запуск новых проектов, которые будут максимально соответствовать принципам экологической ответственности, при этом оставаясь финансово эффективными. Такой подход позволит нам не только улучшить экологические показатели, но и укрепить наши финансовые результаты. После успешного запуска этих инициатив мы также планируем модернизировать существующие производственные процессы, чтобы соответствовать с последними экологическими требованиями.

Стратегии для достижения целей по декарбонизации

Ввиду того, что энергопотребление при производстве первичного алюминия чрезвычайно велико, наши приоритеты заключаются в создании партнёрств и привлечении инвестиций для обеспечения полного перехода Azeraluminium на альтернативные источники энергии. Мы планируем на первом этапе строительство солнечных электростанций мощностью 100 МВт, что станет важным шагом на пути к декарбонизации и удовлетворит текущие энергетические потребности компании. Однако, с увеличением мощностей по производству первичного алюминия на 50 тысяч тонн в год, а также расширением мощностей по непрерывному литью и прокатке металла, мы намерены увеличить производство альтернативной энергии до 250 МВт.

Алюминий может перерабатываться неограниченное количество раз, при этом повторная переработка требует значительно меньше энергии по сравнению с производством первичного металла методом электролиза. Для развития мощностей по повторной переработке алюминия было создано партнерство с иностранными компаниями. В ближайшем будущем планируется построить перерабатывающий завод мощностью около 100 тысяч тонн в год. Этот шаг, вместе с внедрением альтернативных источников энергии, позволит нам производить "зелёный" алюминий и приблизить нас к нашим целям по декарбонизации.

Эти два шага - переход на альтернативные источники энергии и развитие переработки алюминия - уже сегодня являются технологически возможными и достижимыми. Однако дальнейшая декарбонизация будет во многом зависеть от технологических прорывов в области производства первичного алюминия.

Наиболее обсуждаемой и исследуемой является технология инертных анодов, позволяющая заменить углеродные анодные блоки. Сжигание углеродных блоков выделяет наибольшее количество парниковых газов Scope 1 в пересчете на тонну готового металла. Технология инертных анодов, не расходуемых по электролизе, и не выделяющих ПГ будет революционной для отрасли, при условии достижения экономической эффективности. Эта технология, впервые рассмотренная в первой половине ХХ века, значительно сократит углеродные выбросы в процессе производства алюминия. Несмотря на то, что работы в данном направлении ведутся уже десятилетиями, технология не применяется в промышленном производстве. Однако, за последние 5 лет ряд иностранных компаний заявили о существенных успехах, начале производства металла с нулевым углеродным следом на тестовых линиях электролиза в РФ. Как только инертные аноды станут экономически целесообразными и промышленно применимыми, это приблизит нас и другие компании в алюминиевой отрасли к цели нулевых выбросов. Подобные технологические решения также важны для других этапов производства алюминия, таких как добыча глинозёмсодержащей руды и извлечение глинозема, которые также имеют значительный углеродный след.

Наконец, искусственный интеллект и позволят дополнительно оптимизировать промышленные процессы. В алюминиевой отрасли ИИ будет играть важную роль в повышении эффективности производственных процессов, увеличении энерго-эффективности производства и снижении воздействия на окружающую среду, что приблизит нас к более устойчивому будущему.

Заявления о прогнозах на будущее

Этот документ содержит заявления, относящиеся к будущим событиям и ожиданиям, которые можно рассматривать как прогнозные. Прогнозные заявления включают такие слова, как "предполагает", "намеревается", "стремится", "заявляет", "возможный", "развивает", "достигнет", "считает", "мог бы", "оценивает", "ожидает", "прогнозирует", "цель", "планирует", "стремится", "видит", "следует", "будет" и другие аналогичные выражения. Все заявления от Azeraluminium, отражающие ожидания, предположения или прогнозы относительно будущего, кроме исторических фактов, являются прогнозными.

Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов и подвержены различным рискам, неопределенностям и изменениям в обстоятельствах, которые могут оказать влияние на реальный ход событий. Хотя Azeraluminium полагает, что ожидания, отраженные в прогнозных заявлениях, основаны на разумных предположениях, компания не может гарантировать их достижение. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые прогнозируются в этих заявлениях, из-за ряда факторов, включая экономические условия, изменения в законодательстве, технологические достижения, непредвиденные обстоятельства и другие риски, которые трудно предсказать.

Azeraluminium не несет обязательств по обновлению этих прогнозных заявлений в ответ на новые данные или будущие события, если это не требуется законом.

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Ибрагим Исаев

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