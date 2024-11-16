Стало известно о состоянии здоровья баскетболиста "Сабаха" Эндера Поладханлы.

Об этом он сам сообщил İdman.biz.

25-летний игрок, который также защищает честь сборной Азербайджана, заявил, что сейчас чувствует себя хорошо:

"Ситуация с моим здоровьем хорошая. Процесс восстановления проходит хорошо. Я уже провожу персональные тренировки. Через неделю смогу участвовать в командных тренировках".

Отметим, что Поладханлы получил травму в матче против "Норрчёппинга" (Швеция) в рамках отборочного раунда Лиги чемпионов ФИБА.