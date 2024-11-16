https://news.day.az/sport/1707958.html "Через неделю смогу участвовать в командных тренировках" - баскетболист "Сабаха" Стало известно о состоянии здоровья баскетболиста "Сабаха" Эндера Поладханлы. Об этом он сам сообщил İdman.biz. 25-летний игрок, который также защищает честь сборной Азербайджана, заявил, что сейчас чувствует себя хорошо: "Ситуация с моим здоровьем хорошая. Процесс восстановления проходит хорошо. Я уже провожу персональные тренировки.
"Через неделю смогу участвовать в командных тренировках" - баскетболист "Сабаха"
Стало известно о состоянии здоровья баскетболиста "Сабаха" Эндера Поладханлы.
Об этом он сам сообщил İdman.biz.
25-летний игрок, который также защищает честь сборной Азербайджана, заявил, что сейчас чувствует себя хорошо:
"Ситуация с моим здоровьем хорошая. Процесс восстановления проходит хорошо. Я уже провожу персональные тренировки. Через неделю смогу участвовать в командных тренировках".
Отметим, что Поладханлы получил травму в матче против "Норрчёппинга" (Швеция) в рамках отборочного раунда Лиги чемпионов ФИБА.
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