Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xİdmət Mərkəzi məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, 4 bal gücündə zəlzələ yerli vaxtla saat 11:10-da baş verib.

Zəlzələnin ocağı 30 km dərinlikdə yerləşib.