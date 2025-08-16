https://news.day.az/azerinews/1774383.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xİdmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 4 bal gücündə zəlzələ yerli vaxtla saat 11:10-da baş verib. Zəlzələnin ocağı 30 km dərinlikdə yerləşib.
