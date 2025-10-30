Məşhur xanəndə duet ortağı ilə SEVGİLİDİR? - Özləri aydınlıq gətirdi
Əməkdar artist Nigar Şabanova və müğənni Vasif Əzimov "Öz aramızda" verilişində qonaq olublar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, birlikdə duet səsləndirən sənətçilər səslənən iddialara özləri aydınlıq gətiriblər.
Xanəndə xanım bu sözlərlə fikirlərini dilə gətirib:
"Bu barədə sualları eşitmirəm. Heç cavab da vermirəm. Mən hələ oxuyanda Vasifə deyirəm ki, arada üzümə bax, kameralar üçün oxumursan. Demişəm, bir də gördün yanından çıxıb getmişəm, tək oxuyacaqsan. Səhnədə obrazlar yaradıb, insanlara o mahnını yaşatmalısan. Ayrılıqdan oxuyuruqsa, ona uyğun obraz, sevgidən həmçinin ekran qarşısındakı tamaşaçı onu yaşasın. Mahnını o cür sevdirə bilərsən".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре