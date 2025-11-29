Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu, DTX-da aparılan araşdırma çərçivəsində həyata keçirilib.