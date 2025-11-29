https://news.day.az/azerinews/1798738.html Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu, DTX-da aparılan araşdırma çərçivəsində həyata keçirilib.
