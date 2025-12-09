https://news.day.az/azerinews/1800998.html Bakıda evdə partlayış oldu Sabunçu rayon Bakıxanov qəsəbəsində fərdi yaşayış evində partlayış baş verib. Day.AZ FHN-ə istinadən xəbər verir ki, qurumun "112" qaynar telefon xəttinə bu barədə ilkin məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Əlavə məlumat veriləcək.
Bakıda evdə partlayış oldu
Sabunçu rayon Bakıxanov qəsəbəsində fərdi yaşayış evində partlayış baş verib.
Day.AZ FHN-ə istinadən xəbər verir ki, qurumun "112" qaynar telefon xəttinə bu barədə ilkin məlumat daxil olub.
Dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.
Əlavə məlumat veriləcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре