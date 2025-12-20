https://news.day.az/azerinews/1804010.html Bu şəxslərə bayramla əlaqədar 500 manat mükafat verildi - RƏSMİ Qarabağ Universitetində çalışan bütün əməkdaşlara Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı ilə əlaqədar mükafat verilib. Modern.az xəbər verir ki, bununla bağlı universitetin rektoru Şahin Bayramov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, universitetin bütün əməkdaşlarına 500 manat mükafat verilib.
