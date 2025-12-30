https://news.day.az/azerinews/1806519.html Qaz limitini keçən abonentlərin sayı açıqlandı Abonentlərin 46 faizə yaxını aşağı qaz limitini aşıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-nın sorğusuna cavab olaraq "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.
Qaz limitini keçən abonentlərin sayı açıqlandı
Abonentlərin 46 faizə yaxını aşağı qaz limitini aşıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-nın sorğusuna cavab olaraq "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.
Məlumata görə, 2025-ci ilin 11 ayı ərzində 1 449 467 abonent aşağı tariflə (54,4%), 970 083 abonent 22 qəpik tariflə (36,4%), 243 884 abonent isə yüksək tariflə (9,2%) təbii qazdan istifadə edib.
Xatırladaq ki, əhali qrupu üçün təbii qazın tarifi illik istehlak həcminin 1200 m3-dək (1200 m3 daxil) olan hissəsi üçün bir kubmetrə görə 12,5 qəpik, 1200-2500 m3 olan hissəsi üçün bir kubmetrə görə 22 qəpik, 2500 m3-dən çox olan hissəsi üçün isə bir kubmetrə görə 30 qəpik ödəyir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре