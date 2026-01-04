https://news.day.az/azerinews/1807160.html Yevlaxda birmərtəbəli ev yanıb Yevlax şəhərinin Marzılı kəndində ümumi sahəsi 220 m² olan birmərtəbəli 4 otaq və eyvandan ibarət evin yanar konstruksiyaları yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-а bildirilib ki, yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
