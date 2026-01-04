https://news.day.az/azerinews/1807206.html Qandallı Madurodan Yeni İl sürprizi – Hamını təbrik etdi - VİDEO Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ABŞ Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin (DEA) Nyu-York qərargahının dəhlizindən aparılması zamanı maraqlı bir an qeydə alınıb.
Qandallı Madurodan Yeni İl sürprizi – Hamını təbrik etdi - VİDEO
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ABŞ Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin (DEA) Nyu-York qərargahının dəhlizindən aparılması zamanı maraqlı bir an qeydə alınıb.
Milli.Az-ın "New York Post" nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, əlləri qandallı olan Maduro həbsdə olmasına baxmayaraq, kamera qarşısında hamıya xeyirli gecələr arzulayıb və Yeni il münasibətilə təbriklərini çatdırıb.
Həmin qeyri-adi və diqqət çəkən anları əks etdirən görüntülər ictimaiyyətə təqdim olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре