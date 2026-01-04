Qandallı Madurodan Yeni İl sürprizi

Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ABŞ Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin (DEA) Nyu-York qərargahının dəhlizindən aparılması zamanı maraqlı bir an qeydə alınıb.

Milli.Az-ın "New York Post" nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, əlləri qandallı olan Maduro həbsdə olmasına baxmayaraq, kamera qarşısında hamıya xeyirli gecələr arzulayıb və Yeni il münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

Həmin qeyri-adi və diqqət çəkən anları əks etdirən görüntülər ictimaiyyətə təqdim olunub.