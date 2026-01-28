https://news.day.az/azerinews/1812387.html Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə Paytaxtın bir sıra ərazilərində qaz kəsiləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsində qaz xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar bu gün saat 10:00-dan etibarən Stansiya Qala yaşayış massivinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
