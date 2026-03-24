Sevgilisini başından güllələyib ÖLDÜRDÜ
Diyarbəkirın Yenişehir rayonunda bir evdə baş verən mübahisə qətllə nəticələnib. Cafer B. sevgilisi Aleyna Yarayı tapança ilə başından vuraraq öldürüb.
Lent.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən xəbərinə görə, hadisə axşam saatlarında Yenişehir rayonunun Üçkuyu məhəlləsində yerləşən evdə baş verib. Cafer B. ilə sevgilisi arasında hələlik məlum olmayan səbəbdən mübahisə yaranıb. Mübahisə böyüdükdən sonra Cafer B. tapança ilə Yarayın başına atəş açıb.
Hadisədən sonra Cafer B. təcili yardıma zəng edərək məlumat verib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları göndərilib. Həkimlərin müayinəsi zamanı A.Yarayın həyatını itirdiyi müəyyən edilib.
Saxlanılan Cafer B. polis bölməsində aparılan əməliyyatlardan sonra məhkəmə qərarı ilə həbs edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре