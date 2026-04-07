İstanbulda İsrail baş konsolluğunun yaxınlığında atışma - ölən və yaralananlar var

Türkiyədə İsrailin İstanbul şəhərliyində yerləşən baş konsulluğunun yaxınlığında silahlı insident baş verib.

Day.Az bu barədə Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hadisə yerinə çoxsaylı polis qüvvələri cəlb olunub, ərazidə gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisəyə polis əməkdaşları müdaxilə edib.

 

Qeyd edilir ki, 2 polis yaralanıb, zərərsizləşdirilən 3 şübhəlidən 2-si ölüb, birinin isə ağır vəziyyətdə olduğu bildirilir.

Hadisənin təfərrüatları barədə məlumat verilmir.