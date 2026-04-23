NYMEX-də qiymətli metalların dəyəri AÇIQLANDI
New York Mercantile Exchange (NYMEX) üzrə 22 aprel tarixli ticarət nəticələrinə görə, qiymətli metallar bazarında qarışıq dinamika müşahidə olunub.
Day.Az xəbər verir ki, qızıl fyuçerslərinin qiyməti 0,46% azalaraq 4732,50 ABŞ dollarına düşüb, gümüş isə 1,31% artaraq 77,89 dollara yüksəlib.
Platin fyuçersləri isə 1,62% ucuzlaşaraq 2042,20 dollar səviyyəsinə enib. Qiymətlər 1 troya unsiyası (31,1 qram) üzrə hesablanır və bazarda gündəlik dəyişikliklər investorların risk gözləntilərindən asılı olaraq formalaşır.
1882-ci ildə yaradılmış NYMEX hazırda iki əsas bölmə vasitəsilə fəaliyyət göstərir: enerji və xammal məhsullarının ticarəti üçün NYMEX bölməsi, həmçinin qızıl, gümüş və digər metalların alqı-satqısı üçün COMEX bölməsi. Birja qlobal əmtəə bazarlarında əsas qiymət göstəricilərindən biri hesab olunur.
