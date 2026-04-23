NYMEX-də qiymətli metalların dəyəri

New York Mercantile Exchange (NYMEX) üzrə 22 aprel tarixli ticarət nəticələrinə görə, qiymətli metallar bazarında qarışıq dinamika müşahidə olunub.

Day.Az xəbər verir ki, qızıl fyuçerslərinin qiyməti 0,46% azalaraq 4732,50 ABŞ dollarına düşüb, gümüş isə 1,31% artaraq 77,89 dollara yüksəlib.

Platin fyuçersləri isə 1,62% ucuzlaşaraq 2042,20 dollar səviyyəsinə enib. Qiymətlər 1 troya unsiyası (31,1 qram) üzrə hesablanır və bazarda gündəlik dəyişikliklər investorların risk gözləntilərindən asılı olaraq formalaşır.

1882-ci ildə yaradılmış NYMEX hazırda iki əsas bölmə vasitəsilə fəaliyyət göstərir: enerji və xammal məhsullarının ticarəti üçün NYMEX bölməsi, həmçinin qızıl, gümüş və digər metalların alqı-satqısı üçün COMEX bölməsi. Birja qlobal əmtəə bazarlarında əsas qiymət göstəricilərindən biri hesab olunur.