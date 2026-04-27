Afrikalı jurnalistlərin Azərbaycana media turu WUF13 ərəfəsində turizm potensialını və şəhərlərin inkişafını ön plana çıxardı - VİDEO
Afrikanın bir sıra media qurumlarını təmsil edən jurnalistlər Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) ərəfəsində Azərbaycanda təşkil olunan "Afrika Media Turu" çərçivəsində ölkənin turizm potensialını, münaqişədən sonrakı bərpa işlərini və şəhərsalma layihələrini araşdırıblar. Onlar Azərbaycanın transformasiyası və qlobal tədbirə hazırlığı ilə bağlı müsbət təəssüratlarını bölüşüblər.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər və Bakı, Qarabağ, eləcə də Şərqi Zəngəzur bölgələrinə səfərlər zamanı Afrika media nümayəndə heyətinin üzvləri ölkənin müasir infrastrukturu, multikultural mühiti və iddialı planlaşdırma təşəbbüslərini əsas təəssüratlar kimi qeyd ediblər.
"Bu elə bir ölkədir ki, bir neçə saat ərzində paytaxtdan xizək kurortlarına və tarixi bölgələrə getmək mümkündür. Bu müxtəliflik Azərbaycanın unikal üstünlüklərindən biridir", - Azərbaycan Turizm Bürosunun sədr müavini Teymur Süleymanzadə tur çərçivəsində Afrika mediasına müsahibəsində bildirib.
Süleymanzadə Azərbaycanın geniş turizm potensialını - dənizkənarı istirahətdən və qış turizmindən tutmuş mədəni irs marşrutlarına qədər - vurğulayıb. O, həmçinin ölkənin təhlükəsizliyi, tolerantlığı və Afrika bazarları ilə turizm əməkdaşlığını genişləndirməyə artan marağı diqqətə çatdırıb.
Nümayəndə heyəti Şəhərsalma və Arxitektura üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, WUF13 üzrə milli koordinator Anar Quliyevlə də görüşüb. O, Azərbaycanın əsasən dövlət dəstəyi ilə inkişaf edən, eyni zamanda alternativ enerji və strateji sahələrdə özəl investisiyalar üçün imkanları genişləndirən infrastruktur modelini təqdim edib.
Səfər çərçivəsində afrikalı jurnalistlər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan münaqişədən sonrakı bərpa işlərinə də xüsusi diqqət yetiriblər.
"Burada diqqət çəkən əsas məqam məqsədyönlü inkişafdır - minalardan təmizləmə, infrastrukturun bərpası və tamamilə yeni yaşayış məntəqələrinin qurulması", - azad edilmiş ərazilərə səfərdən sonra nümayəndə heyətinin üzvləri bildiriblər.
Bakı Ağ Şəhər layihəsini ziyarət edən jurnalistlər keçmiş sənaye zonası olan "Qara şəhər"in müasir şəhər məkanına çevrilməsini uğurlu baş planlaşdırma nümunəsi kimi qiymətləndiriblər.
"Bu cür şəhər yenilənməsi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün mühüm dərslər verir. Bu, uzunmüddətli planlaşdırmanın şəhərləri necə dəyişə biləcəyini göstərir", - Keniyanın TV47 telekanalının jurnalisti Elizabet Mutuku bildirib və bunu Afrikadakı şəhərsalma müzakirələri ilə müqayisə edib.
Nümayəndələr Zəngilan və Füzulidə müharibədən sonrakı bərpa çərçivəsində yaşıl enerji və inteqrasiya olunmuş xidmətlər əsasında yaradılmış "ağıllı kəndlər"lə də tanış olublar.
"Burada yaşayış, səhiyyə, ticarət və bərpa olunan enerji həllərinin bir məkanda birləşdirildiyi icmalar qurulub. Bu, araşdırılmağa dəyər modeldir", - jurnalistlər qeyd ediblər.
Nümayəndə heyəti Zəngilanda dövlət dəstəyi ilə həyata keçirilən ərikçilik də daxil olmaqla "ağıllı kənd təsərrüfatı" layihələrini də yerində incələyib.
"2021-ci ildən əvvəl bu ərazilər əsasən boş idi, bu gün isə məqsədyönlü investisiyalar sayəsində məhsuldar və yaşıldır. Bu, kənd təsərrüfatının münaqişədən sonrakı bərpanın bir hissəsi ola biləcəyini göstərir", - afrikalı jurnalistlər bildiriblər.
İştirakçılar turun davamlı şəhərsalma, əlverişli mənzil təminatı, yaşıl inkişaf və regional dirçəliş kimi istiqamətlər üzrə faydalı nəticələr verdiyini vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, bu mövzular WUF13 çərçivəsində əsas müzakirə predmetlərindən olacaq.
"Afrika Media Turu" 2026-cı ilin mayında BMT-nin UN-Habitat proqramının himayəsi ilə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyası ərəfəsində təşkil olunub. Davamlı urbanizasiya üzrə aparıcı qlobal platformalardan biri olan forumun dünya liderlərini, siyasətçiləri və ekspertləri bir araya gətirəcəyi, şəhərlərin gələcəyinə dair müzakirələrin aparılacağı, həmçinin Azərbaycanın şəhər transformasiyası və münaqişədən sonrakı bərpa təcrübəsinin təqdim olunacağı gözlənilir.
