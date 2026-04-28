Bakının ən köhnə küçələrindən olan İslam Səfərli piyadalaşdırıldı

Bakının Nəsimi rayonundakı mərkəzi küçələrdən birində aparılan təmir işləri başa çatdırılıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, paytaxtın ən köhnə küçələrindən olan İslam Səfərli artıq piyadalaşdırılıb.

Tarixi binalarla dolu bu ərazini piyada gəzmək mümkün olacaq.

Küçədə ağaclar əkilib, oturacaqlar qoyulub. İslam Səfərli küçəsindən Qış bulvarına piyada keçidi də təşkil edilib.

FOTO: Arif Quluzadə