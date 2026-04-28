Sənaye parkının rezidentlərinin reyestrinə daxil ediləcək məlumatların siyahısı genişləndirilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı yeni qərar aprelin 24-dən qüvvəyə minib.

Belə ki, reyestrə sənaye parkı barədə aşağıdakı məlumatlar daxil ediləcək:

yaradılması barədə aktın tarixi, nömrəsi və növü;
adı, yaradılmasının məqsədi, fəaliyyət profili və müddəti;
ərazisinin ölçüsü və yerləşdiyi inzibati ərazi vahidi;
məlumatların reyestrdə qeydiyyat tarixi və nömrəsi;
reyestrə daxil edilmiş məlumatlarda dəyişikliklər barədə qeyd.