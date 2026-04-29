https://news.day.az/azerinews/1831064.html

Bazarda rekord ARTIM - Neft bahalaşdı

Dünya bazarlarında neft bahalaşmaqda davam edir. Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 111,25 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 99,36 dollara təklif edilir.