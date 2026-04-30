Hər gün 1 qaşıq zeytun yağı içsəniz təzyiqdə nə dəyişir?
Dietoloqların və elmi araşdırmaların nəticələrinə görə, hər gün xüsusilə "extra virgin" (soyuq sıxım) zeytun yağından 1 qaşıq istifadə etmək arterial təzyiqin bir qədər aşağı düşməsinə kömək edə bilər. Bu təsir yağın tərkibindəki sağlam mono-doymamış yağlar və güclü antioksidantlar (polifenollar) ilə əlaqələndirilir.
Day.Az-ın məlumatına görə, American Heart Association və digər mənbələr bildirir ki, zeytun yağı "pis" xolesterini (LDL) azaldaraq damarların üzərindəki yükü yüngülləşdirir. Nəticədə damarlar daha rahat genişlənir və bu, qan təzyiqinin stabilləşməsinə kömək edə bilər. Lakin bu təsir dərhal yox, adətən bir neçə həftə davamlı istifadə nəticəsində özünü göstərir.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, zeytun yağı dərman deyil, sağlam qidalanmanın bir hissəsidir. Ən yaxşı effekt üçün onu salatlara əlavə etmək və ya daha zərərli yağların (kərə yağı, kokos yağı və s.) yerinə istifadə etmək tövsiyə olunur.
