Milli Məclis Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edəcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, parlamentin bugünkü plenar iclasında qərarın qəbul edilməsi üçün komissiya yaradılıb.

Komissiyanın tərkibi aşağıdakı kimidir:

Ziyafət Əsgərov
Fazil Mustafa
Mübariz Qurbanlı
Tahir Mirkişili
Tural Gəncəliyev
Jalə Əliyeva
Səbinə Xasayeva