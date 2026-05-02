Xəzər dənizində zəlzələ

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Day.Az-a AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeraltı təkan yerli vaxtla saat 09:50-də baş verib və onun maqnitudası 3 olub.

Zəlzələnin ocağı 27 kilometr dərinlikdə yerləşib.