Dağ kəndlərində canavar təhlükəsi
Şəkinin ucqar kəndlərindən birində canavar hücumları nəticəsində bir neçə təsərrüfata ciddi ziyan dəyib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı təxminən 30-a yaxın qoyun-quzu tələf olub, bir qismi isə yaralanıb. Sakinlərin sözlərinə görə, yırtıcılar səhər saatlarında tövlələrə daxil olaraq heyvanları parçalayıb, hətta bəzilərini aparıb.
Zərərçəkənlər bildirib ki, təsərrüfatların qurulmasına böyük vəsait xərclənib və bu hadisə onlara ciddi maddi itki yaşadıb. Kəndin relyefi və ətraf ərazilərdəki təpəliklər yırtıcıların aktivliyini artırır. Sakinlər təhlükəsizlik üçün heyvanları birgə otarmağa üstünlük versələr də, hücumların qarşısını almaq hər zaman mümkün olmur.
Kənd icra nümayəndəsi Niyaz Şirinov bildirib ki, tələf olan heyvanlar baytar həkimlərin nəzarəti ilə kənd kənarında xüsusi ayrılmış ərazidə basdırılıb, zərərçəkən təsərrüfatlarda dezinfeksiya işləri aparılıb. Eyni zamanda vurğulanır ki, bəzi təsərrüfat sahiblərinin sığortadan istifadə etməməsi belə hallarda itkiləri daha da ağırlaşdırır.
