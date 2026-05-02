İslam İnkişaf Bankının sədri Azərbaycana rəsmi səfər edəcək
İslam İnkişaf Bankı Qrupunun (IsDB) sədri Məhəmməd Əl-Casir 4-8 may tarixlərində Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.
Day.Az bu barədə banka istinadən xəbər verir.
Səfər 16-19 iyun tarixlərində Bakıda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantısı ərəfəsində baş tutacaq. Səfərin məqsədi IsDB ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığı gücləndirmək, həmçinin "Davamlı rifah naminə regional inteqrasiya" şüarı ilə keçiriləcək tədbirlərə hazırlığı irəlilətməkdir.
Səfər çərçivəsində Əl-Casser dövlət nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək, həmçinin strateji müzakirələrdə iştirak edəcək.
Proqrama əsas maraqlı tərəflərlə görüşlər və bir sıra strateji inkişaf obyektlərinə səfərlər daxildir. Bunlara Ələt Azad İqtisadi Zonası, Ağdam Sənaye Parkı, Qarabağ Universiteti və Füzulidə yerləşən təhsil müəssisələri daxildir ki, bu da IsDB-nin inklüziv və davamlı inkişafa sadiqliyini əks etdirir.
Səfərin İslam İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə, qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsinə və 2026-cı ildə keçiriləcək illik toplantıların uğurla təşkilinə əlavə təkan verəcəyi gözlənilir.
