Tramp Almaniyadan 5 mindən çox əsgəri geri çəkmək niyyətindədir

Almaniyadakı ABŞ-nin hərbi kontingenti 5000 nəfərdən çox azaldılacaq.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə deyib.

"Biz insanların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacağıq və bunu 5 mindən çox azaldacağıq", - deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, Pentaqon bir müddət əvvəl ABŞ-ın növbəti 6-12 ay ərzində Almaniyadan 5000 Amerika əsgərini çıxaracağını açıqlayib.