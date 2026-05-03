https://news.day.az/azerinews/1831972.html Tramp Almaniyadan 5 mindən çox əsgəri geri çəkmək niyyətindədir Almaniyadakı ABŞ-nin hərbi kontingenti 5000 nəfərdən çox azaldılacaq. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə deyib. "Biz insanların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacağıq və bunu 5 mindən çox azaldacağıq", - deyə o bildirib.
Tramp Almaniyadan 5 mindən çox əsgəri geri çəkmək niyyətindədir
Almaniyadakı ABŞ-nin hərbi kontingenti 5000 nəfərdən çox azaldılacaq.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə deyib.
"Biz insanların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacağıq və bunu 5 mindən çox azaldacağıq", - deyə o bildirib.
Qeyd edək ki, Pentaqon bir müddət əvvəl ABŞ-ın növbəti 6-12 ay ərzində Almaniyadan 5000 Amerika əsgərini çıxaracağını açıqlayib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре