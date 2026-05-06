Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana alüminium göndəriləcək

Sabah, mayın 7-si, Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu dəfə 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıl göndəriləcək.

Vaqonların Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir.