https://news.day.az/azerinews/1832744.html Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana alüminium göndəriləcək Sabah, mayın 7-si, Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu dəfə 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıl göndəriləcək. Vaqonların Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir.
Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana alüminium göndəriləcək
Sabah, mayın 7-si, Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu dəfə 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıl göndəriləcək.
Vaqonların Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре