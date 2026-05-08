Hamiləlikdə diş ağrısının səbəbi “aqressiv ağız mühiti”dir
Ekspert Veronika Sidorkoviç bildirib ki, hamilə qadınlarda diş ağrısı dişlərin "kalsium itirməsi" ilə deyil, ağızda yaranan kimyəvi dəyişikliklərlə bağlıdır.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, hamiləlik zamanı hormonal dəyişikliklər tüpürcəyin turşuluğunu artırır və onun qoruyucu xüsusiyyətlərini zəiflədir. Bu isə diş minasının daha tez zədələnməsinə səbəb olur.
Ekspert əlavə edib ki, toksikoz, tez-tez qəlyanaltı və ağız gigiyenasına diqqətsizlik bu prosesi gücləndirir və nəticədə diş həssaslığı və ağrılar yaranır.
