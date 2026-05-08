Sabah Bakının bu rayonunda qaz

Bakının Nizami rayonunda bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.

Bu barədə Day.Az-a Azəriqaz İB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar olaraq 08.05.2026-cı il tarixində saat 12:00-dan işlər yekunlaşanadək E. Süleymanov, M. Şərifli, R. Rüstəmov və C. Naxçıvanski küçələrində qaz təchizatı dayandırılıb. 

Qeyd olunub ki, işlər başa çatdıqdan sonra abonentlərin qaz təchizatı bərpa ediləcək.