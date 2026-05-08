https://news.day.az/azerinews/1833135.html Sabah Bakının bu rayonunda qaz OLMAYACAQ Bakının Nizami rayonunda bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Bu barədə Day.Az-a Azəriqaz İB-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar olaraq 08.05.2026-cı il tarixində saat 12:00-dan işlər yekunlaşanadək E. Süleymanov, M. Şərifli, R. Rüstəmov və C.
Sabah Bakının bu rayonunda qaz OLMAYACAQ
Bakının Nizami rayonunda bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.
Bu barədə Day.Az-a Azəriqaz İB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar olaraq 08.05.2026-cı il tarixində saat 12:00-dan işlər yekunlaşanadək E. Süleymanov, M. Şərifli, R. Rüstəmov və C. Naxçıvanski küçələrində qaz təchizatı dayandırılıb.
Qeyd olunub ki, işlər başa çatdıqdan sonra abonentlərin qaz təchizatı bərpa ediləcək.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре