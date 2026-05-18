Serbiya və Azərbaycan enerji və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq edəcək - Vuçiç
Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç energetika və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi planlarından danışıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Serbiya Prezidenti bunu Bakıda keçirilən WUF13 çərçivəsində liderlərin bəyanatı zamanı çıxış edərkən deyib.
"Biz Azərbaycanlı dostlarımızla Niş şəhəri yaxınlığında qaz elektrik stansiyasının tikintisi üzrə əməkdaşlığı səbirsizliklə gözləyirik", - deyə o bildirib.
Aleksandar Vuçiç "ağıllı şəhərlər"in inkişafı və əhalinin həddindən artıq sıxlığı, nəqliyyat tıxacları və tullantıların idarə olunması kimi problemlərinin həlli üçün texnologiyaların və süni intellektin tətbiqinin vacibliyini də qeyd edib.
"Texnologiyalar, rəqəmsallaşma və süni intellekt şəhərlərin gələcək inkişafında əsas rol oynaya bilər. "Ağıllı şəhərlər" - gələcəkdir", - deyə o vurğulayıb.
Serbiya Prezidenti artıq pulsuz ictimai nəqliyyatın tətbiq olunduğu Belqrad təcrübəsinə diqqət çəkib və havanın çirklənməsinin azaldılması məqsədilə elektrobus parkının genişləndirilməsinin planlaşdırıldığını bildirib.
"Biz şəhər mobilliyi üzrə yeni yanaşmaları fəal şəkildə inkişaf etdiririk və birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə etmək istəyirik", - deyə o əlavə edib.
Aleksandar Vuçiç vurğulayıb ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq Serbiyaya energetika və şəhər infrastrukturunun idarə edilməsini təkmilləşdirməyə kömək edəcək rəqəmsal texnologiyalar və superkompüterləri də əhatə edəcək.
"Kraqevatsda iki müasir superkompüterimiz var, üçüncüsü isə tezliklə istismara veriləcək. Bu, şəhərlərin rəqəmsal idarə olunmasını yaxşılaşdırmağa və dayanıqlı enerji mənbələrinə keçidi sürətləndirməyə imkan verəcək", - deyə o izah edib.
