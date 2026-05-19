Ağdam–Şuşa avtomobil yolunun tikintisi yekunlaşmaq üzrədir
Ağdam-Şuşa avtomobil yolunun tikintisi yekunlaşmaq üzrədir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində "Münaqişədən sonrakı şəhərsalma: məhv edilmiş kimliyin bərpası və inteqrasiya olunmuş gələcəyin yenidən qurulması" mövzusunda təşkil olunan tədbirdə deyib.
O bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı yol-nəqliyyat infrastrukturu layihələri icra edilir.
Xüsusi nümayəndənin sözlərinə görə, hazırda Suqovuşan-Sərsəng Su Anbarı-Gözlükörpü-Kəlbəcər, Suqovuşan-Kəlbəcər-Ağdərə-Ağdam, Əsgəran-Xocalı-Xankəndi və Bərdə-Ağdam-Əsgəran avtomobil yollarının tikintisi davam etdirilir.
Elçin Yusubov qeyd edib ki, həmçinin Tərtər-Ağdərə avtomobil yolu yenidən qurulur, Xankəndi şəhərinin daxili yollarının tikintisinin birinci mərhələsi həyata keçirilir.
Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-dən 22-dək BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı çərçivəsində Bakıda keçirilir.
Tədbirin proqramı mənzil təminatı məsələsi kimi dünyanın ən aktual problemlərindən birinin müzakirəsi üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri və həmfikir qrupların nümayəndələrini bir araya gətirir.
"Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş WUF13 tədbiri dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli hökumətlərini, eləcə də icmaları, mütəxəssisləri və tərəfdaşları fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi yanaşmalar formalaşdırmaq və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində həll yollarının tapılması istiqamətində fəaliyyəti sürətləndirmək üçün bir araya gətirir.
Proqram praktiki və həll yönümlü platformalar, həmçinin interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını təmin edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре