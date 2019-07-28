Международный музыкальный фестиваль "Жара" влияет на развитие туризма в Азербайджане. Я думаю, что это важный фактор. Новая инфраструктура в Баку, появление новых гостиниц, проведение таких ярких событий, как "Формула-1", фестиваль "Жара", это то, что привлекает туристов со всего мира.

Надеемся, что Баку из музыкального города с древней историей, но больше известного своей промышленностью, превратится в туристический город, куда люди будут совершать не только деловые поездки, заключать контракты, но и просто отдохнуть, посмотреть Каспийское море, вкусно поесть.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал учредитель российской премии "Золотой граммофон", один из организаторов фестиваля "Жара" Сергей Кожевников, передает Day.Az.

"У нас очень много планов. В следующем году мы проведем особый юбилейный фестиваль "Жара". Зрителей будет ждать множество сюрпризов", - отметил С.Кожевников.

Кроме того, известный продюсер, подчеркнув, что Азербайджан и Россия - очень близкие друг другу страны, сказал: "Нас также объединяет музыка. Фестиваль "Жара" является мостом для дружбы между нашими народами. Здесь встречаются люди, говорящие на одном культурном языке, понимающие менталитет постсоветского пространства, вкусовые пристрастия друг друга при всех различиях и нюансах. Мы готовы принимать в Баку всех, кто к нам близок, кто разделяет наши взгляды дружбы и любви".

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