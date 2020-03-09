Азербайджанские свадебные традиции

Свадьба - самое грандиозное событие нашего народа. Это праздник одного дома, одного рода, одной деревни. Свадьбы по всем традициям проходили в Азербайджане примерно до 70-х годов XX века. Затем, вместе с образом жизни, стали меняться и свадьбы. Но большинство из традиций на свадьбах соблюдаются и сегодня.

Свадебные традиции во всех регионах страны были одинаковыми. Торжество длилось три дня. Играли свадьбу невесты и свадьбу жениха, что в сумме составляло 6 дней. На эту свадьбу приходили все жители деревни. В отличие от современных свадеб гости никогда не думали о том, чтобы принести прибыль хозяевам свадьбы, поэтому на свадьбу приходили, не задумываясь о том, есть у них деньги или нет.

Чтобы сыграть свадьбу, приходилось пройти несколько этапов: гызбяянмя, эльчилик, нишан, йолкясти, палтарбичти, хнаяхты.

Раньше девушку выбирали родители жениха. Известно, что еще в XIX веке девушки редко выходили на улицу, и соответственно увидеть и полюбить девушку не мог ни один парень. Если кто-то хотел женить сына, то собирал своих близких и советовался с ними на ком его можно женить. Родственники предлагали дочерей своих знакомых, кого считали подходящей партией. После этого кто-то из родственниц жениха шел под каким-то предлогом в дом девушки, чтобы посмотреть на нее. Обязательно просили девушку что-то сделать (принести чай, например), обращали внимание на ее походку, манеры, внешность и т.д.

Если девушка производила хорошее впечатление, то в следующий раз одна женщина приходила эльчи (свататься). Но положительного ответа сразу никто не давал. Мать девушки всегда говорила, что сообщит супругу, и только после этого даст какой-то ответ. Кстати, весомым считалось слово дедушки (аксакала), если он был. В ином случае решал отец девушки. Но опять же положительный ответ давать никто не спешил. Обычно эльчи приходили 3-4, а порой и 7 раз. Давать согласие сразу считалось неприемлемым.

Когда приходили эльчи, отец невесты говорил отцу жениха: "Моя дочь слепая, глухая и хромая". Это означало, что она не должна видеть плохих вещей, не должна слышать плохих слов и не должна выполнять тяжелую работу в доме жениха.

Когда же ответ был положительным, то проходила церемония узюктахты (надевание кольца). Эта церемония обычно проходила на последнем эльчилике. Очень редко устраивали нишан (обручение), где также происходила церемония узюктахты.

Во время узюктахты брат или же двоюродный брат жениха надевал кольцо девушке на палец. Дом жениха приносил девушке красный платок, а также все продукты для застолья в честь события.

На церемонию узюктахты приносили одно кольцо для невесты. В зависимости от финансовых возможностей семьи жениха невесте также приносили браслет, серьги. Невесте могли принести и фамильное золото, оставшееся от матери или бабушки. Это считалось более ценным. Но это не обязательно, чтобы было много драгоценностей, каждый приносил их по мере своих возможностей.

Основным артибутом свадебного наряда считался лишь пояс. Ни одна невеста не могла выйти замуж без пояса, считавшегося символом верности. Он был из золота или серебра.

Раньше эльчи приходили к девушкам в очень раннем возрасте, когда им было 13 или 14 лет, поэтому и свадьба игралась не сразу. Несколько лет дом жениха готовился к свадьбе, а девушки - собирал джехиз (приданое). Она обязательно ткала ковер. Обязательным также было, чтобы девушка связала или сшила кафтан для жениха. Также вязались носки для жениха, ткались шелковые платки, на которых вышивалось его имя.

До свадьбы устраивали йолкясти, на которой собирались обе стороны и распределяли обязанности по подготовке к свадьбе. Какие продукты принесет сторона жениха, кто что будет готовить и другие дела обсуждались в этот момент.

Далее следовала церемония палтарбичти. В ней участвовали только женщины. Они смотрели, какие хончи принесли на свадьбу, ели сладости, которые принесли в этих самых хончах, а затем демонстрировали все пришедшие невесте гостинцы. В основном, это были предметы гардероба, одеяла, другие предметы текстиля, посуда и т.д. В этой церемонии обычно участвовали женщины, нашедшие в браке счастье.

Если семья была не очень обеспеченной, то родные обязательно помогали с приданым. Что не хватает невесте, они видели на палтарбичти.

На количество человек, принесших хончу, шились маленькие торбы. В них клали сладости, чтобы те унесли их с собой. Это было своего рода пожеланием, чтобы и в их доме случился такой же праздник.

Еще одной женской церемонией считается хнаяхты, которая происходила незадолго до свадьбы. Там собирались девушки и женщины со стороны жениха и невесты. Из дома жениха приносили хну, которую замачивала родственница жениха. Она обязательно должна была быть счастливой в браке. Все участники церемонии, включая невесту, наносили хну на руки. Эта церемония всегда сопровождалась разного рода развлечениями и танцами.

После хнаяхты наступало время основного торжества - свадьбы.

Свадебная церемония сопровождалась разного рода играми, конкурсами, развлечениями и таким образом становилась незабываемой для всех участников торжества.

Свадьбу играли три дня, потому что собрать всю округу в нескольких шатрах было невозможно. Поэтому в один день собирались одни гости, на следующий день приходили другие.

Меджлис проходил с десяти утра до часу дня. Когда ашуги начинали играть, это означало начало свадьбы.

На свадьбе устанавливали три шатра (палатки). В одном сидели женщины, в другом - мужчины, а третий назывался той-магары и в нем сидели музыканты и гости вперемешку.

Важным атрибутом свадьбы считался шахы из палок, на который привязывались конфеты, сладости, деньги, яблоки (символ жизни), он из дома жениха шел в дом невесты, а затем возвращался обратно. Этот шахы ставился рядом со столом в той-магары, за которым сидел "падшах свадьбы". На этом столе гости оставляли гостинцы или деньги и забирали что-то с шахы. "Падшах" звал на танцы и мог штрафовать тех, кто создает беспорядок на свадьбе.

Пока невеста шла в дом жениха, проходили джыдыр ярышлары - разного рода соревнования, например, скачки, выступления пехливанов и т.д.

Когда невесту привозили к жениху, ее встречали свекор со свекровью и у ног молодоженов резали барана (жертвоприношение). Его кровь небольшими мазками наносили на лоб молодоженов, а мясо раздавали бедным семьям.

Когда невеста заходила во двор, ей на голову сыпали конфеты, а кто-то бросал ей в руки яблоко, что носило символ плодородия. Конфеты собирали дети. Гости свадьбы давали невесте ткани, кялагаи, которые она заносила с собой домой. Также над головой молодоженов разламывался хлеб, половину забирала мать невесты, другую половину - мать жениха.

Обязательно перед входом в дом невеста должна была разбить на входе блюдца, что символизировало легкую борьбу с проблемами.

Обычно это были 3-4 тарелки, которые забирали из дома невесты и демонстрировали так, будто их украли. На пороге также ставилась вода в сосуде, который невеста должна была разлить, что символизировало бы приносимый ею свет в дом.

Очень много ритуалов связано с хлебом, который символизирует изобилие. Например, перед порогом стелили лаваши (юха) и невеста, поднимая каждый на своем пути, оказывалась перед дверью дома с большим количеством хлеба, что значило, что она приносит с собой достаток в дом.

Из еды на свадьбе подавался только шах-плов. Съедались также сладости, которые приносили с собой гости в хонче. Это были фасали, фетир и разные булочки.

Раз мы говорим о еде на свадьбе, ответим и на главный вопрос - куда девался знаменитый кялля-гянд после свадьбы? Его обычно отдавали молле, который совершал венчание молодых до свадьбы. В некоторых же местах этот кялля-гянд приносили в дом невесты, откуда он возвращался в дом жениха и этот сахар размельчали и распивали с чаем на специальной церемонии на третий день после свадьбы. Где-то же этот сахар берегли до рождения сына у молодых.

Жених с невестой не сидели на свадьбе. В своем джехизе невеста приносила сшитый своими руками гярдяк, которым разделяли комнату на две части. По одну сторону сидели жених с невестой, по другую - родители. В знак уважения еду на свадьбе первым приносили невесте, но ей не давали сидеть без дела, она что-то шила. Невеста не выходила к гостям, и те, кто хотел ее увидеть, оставались по одну сторону гярдякя, на который были нашиты маленькие кармашки, в которых гости оставляли свои гостинцы.

Сегодня на свадьбах невесты надевают белое платье. Но по нашим традициям невесты носили красный цвет. Белый пришел из христианства. Красный означал цвет солнца, огня, теплоты. Этот цвет оберегал от сглаза. На пояс невесты завязывалась красная ткань или кялагаи, опять же чтобы уберечь невесту от дурного глаза.

Сегодня пояс невесты обвязывают красной лентой и говорят: "anam, bacım, qız gəlin, əl-ayağı düz gəlin, yeddi oğul istərəm, bircədənə qız gəlin". Но когда-то на поясе невесты завязывали 9 узлов со словами: "anam, bacım, qız gəlin, əl-ayağı düz gəlin, yeddi oğul istərəm, ikicədənə qız gəlin".

Невесту везли в дом жениха на гнедом скакуне, которого также обильно украшали красным цветом.

Раньше невесту забирали вечером. Сопровождавшие процессию зажигали факелы, и процессия проходила под свет этих огней. Сегодня огонь остался в свечах и чираге (лампа). Зеркало также символизирует огонь, так как отражает солнце.

Как у жениха были сагдишь и солдишь, у невесты были подруги, которые несли зеркало и свечи, а енгя несла чираг. Подруги невесты не обязательно должны быть незамужними, как это сегодня принято.

Давайте поговорим еще о паре любопытных обрядов. Например, отец невесты снимал свою шапку и одевал ее на голову дочери несколько раз. Это говорило, что она должна быть верной мужу. Буквально - ты не шапка, которую можно снять с одной головы и одеть на голову другого. Также в руки невесте или в карман ее отец или мать клали камень и говорили, что заговоришь тогда, когда заговорит этот камень. То есть никогда.

Есть виды брака - сорарат, реверат, гёбяк кясти, бешик-кяртмя и т.д.

Если умирала молодая жена и у нее оставались маленькие дети, то ее сестру могли выдать за вдовца. Это было редкостью и называлось сорарат-браком. Если же женщина оставалась вдовой, то ее могли выдать замуж за брата покойного мужа. Это называлось реверат-браком.

Был брак дейикли, когда мужчины обещали друг другу, что женят своих детей, когда те были еще маленькими. Или же приходил посмотреть на младенца близкий человек и говорил, что возьмет девочку в жены своему сыну, когда они вырастут, и на деревянной кроватке делал порез (бешик-кяртмя).

Но бывало, что дети вырастали и не хотели выходить друг за друга. Тогда молодые сбегали с другими. Или же если в семье жениха были финансовые трудности, и ему не удавалось сыграть свадьбу по всем традициям, пара могла сбежать (гошулуб гачмаг). После этого аксакалы собирались у семей молодых и уговаривали их помириться. Тогда также устраивалось мероприятие под названием барышыг, которое было таким же пышным, как и свадьба.

Но бывало, что девушку в прямом смысле этого слова крали. Тогда также случался барышыг. Ну, или не случался. Все опять же зависело от родителей молодых.

Материал основан на лекции ученого этнографа Солмаз Магеррамовой, прошедшей в Азербайджанском национальном музее искусств.

Франгиз Агаларова