Детство и молодость Самеда Вургуна

Будущий поэт, Самед Векилов (Вургун) родился в 1906 г. в селении Гыраг Салахлы Газахского уезда (позднее района) Азербайджана. Ему было 6 лет, когда умерла мать Махбуба. Самед остался на попечении отца и бабушки. Позже тяготы крестьянской жизни и переживания детства отзовутся болью в "Горьких воспоминаниях".

Но были и светлые минуты узнавания волшебного мира народного искусства, ашугских песен и дастанов. Маленький Самед как зачарованный слушал песни, которые пел отец, взяв в руки звонкострунный саз, сказки, которые рассказывала бабушка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, первыми стихами, запавшими в память впечатлительного и пытливого ученика были строки знаменитых земляков, поэтов-классиков М.П.Вагифа и М.В.Видади. Живописная, родная природа, красивые леса, звенящие родники, седоглавые горы, Дилижанская долина - все эти картины навсегда останутся в его душе и станут заповедными струнами его поэзии.

С.Вургун в 1919 г.

С.Вургун в 1924 г.

Молодой С.Вургун на коне (слева)

Город Газах

Общий вид селения Гыраг-Салахлы где родился С.Вургун

Вид селения Гыраг-Салахлы где родился С.Вургун

Старший брат Самеда, Мехтихан Векилов вспоминал: "Самед был очень впечатлительным, пытливым, легко ранимым, даже по малому поводу, упрямым, озорным мальчиком, хилым по виду, но дерзким. Он был заворожен сазом и сказом народных ашугов, их песнями, преданиями...".

В 1918 г. он поступил в новооткрытую учительскую семинарию в Газахе. Недюжинные способности юного ученика привлекли внимание сверстников и педагога, директора семинари Фирудин-бека Кочарли. Самед особенно преуспевал в литературных занятиях. Он читал запоем, декламировал, пел, участвовал в любительских спектаклях, увлеченно учился игре на скипке, играл на таре.

С.Вургун играет на таре

С.Вургун среди учителей-студентов Газахской учительской семинарии

С.Вургун с одногруппниками. 1929-1931 г.

С.Вургун (в центре), М.Рзакулизаде, Джаханбахш. Гянджа 1928-1929

Мир Джалал, Ахмед Джамиль, С.Вургун. Гянджа 1929 г.

С.Вургун (справа) с братом Мехтиханом Векиловым. 1932 г.

Когда в Азербайджан пришла советская власть, он стал одним из первых молодых энтузиастов в Газахе, вступивших в комсомол. По окончании семинарии он несколько лет учительствовал в Газахском и Губинском районах, в Гяндже.

1926-1928 годы характеризуются значительным скачком вперед в творчестве С.Вургуна. Под конец 1920-х - начало 1930-х годов к поэту уже приходит признание.

В начале 1930-х гг. он воодушевленно работает над новыми произведениями, ведет активную общественную деятельность, становится одним из лидеров родной литературы, избирается секретарем Союза Писателей Азербайджана. Последующие несколько лет (1934-1937) оказались периодом щедрого расцвета его таланта.

ГАЛЕРЕЯ:

С.Вургун в 1928 г.

С.Вургун в 1929 г.

С.Вургун. 1930-е гг.

Маня Керимова, С.Вургун, Басти Багирова. 1930-е гг.

С.Вургун. 1934 г.

Мамед Рагим, М.Дильбази, С.Вургун. 1930-е гг.

С.Вургун читает стихи

С.Вургун на морской прогулке. 1930-е гг.

С.Вургун, Фаррух Гасанлы, Джахан Бахш

Мирза Ибрагимов и С.Вургун

С.Вургун на Первом Съезде писателей Азербайджана. 1934 г.

С.Вургун на Первом Съезде писателей Азербайджана. 1934 г.

С.Вургун на демонстрации 1 мая. 1935 г.

С.Вургун в 1935 г.

С.Вургун и М.Мушфиг. 1936 г.

С.Вургун. 1936 г.

С.Вургун. 1936 г.

Мамед Рагим и С.Вургун. 1937 г.

С.Вургун в 1938 г.

С.Вургун и Ш.Мамедова. 1938 г.

С.Вургун. 1939 г.

Гафур Гулям, С.Вургун, Садреддин Айни. 1939 г.