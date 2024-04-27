Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане завершились яркой концертной программой

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась церемония закрытия Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане, организованная министерством культуры, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов, деятели культуры и искусства двух стран, представители общественности.

Гости ознакомились с выставкой работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства Кыргызстана, коллекцией одежды и образцами национальной кухни, представленной в фойе театра.

На открытии вечера министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов подчеркнул, что Дни культуры играют большую роль в дальнейшем развитии культурных связей между двумя странами.

Министр подчеркнул огромные возможности Азербайджана и Кыргызстана для демонстрации национального культурного разнообразия, отметив, что в основе дружбы и братства азербайджанского и кыргызского народов лежат культурные связи, общие ценности, и плодотворные связи в современную эпоху еще больше сблизят наши народы.

"Мы уверены, что наше культурное сотрудничество будет расширяться. Кыргызский народ с большим уважением относится к Низами Гянджеви, Узеиру Гаджибейли, Гара Гараеву, Рашиду Бейбутову, Муслиму Магомаеву, Поладу Бюльбюльоглу и другим деятелям литературы и культуры Азербайджана. Мы будем реализовывать новые проекты, которые сблизят наши народы, углубят наше культурное сотрудничество", - отметил министр, выразив признательность за оказанное гостеприимство и желание увидеть мастеров искусств нашей страны на Днях культуры Азербайджана в Кыргызстане.

Алтынбек Максутов наградил медалью "За вклад в развитие культуры и искусства Кыргызской Республики" писателя-переводчика, заведующего отделом всемирной литературы Азербайджанского государственного центра перевода Наримана Абдулрахманлы.

Мастера искусств братской страны выступили с большой концертной программой. Музыкальные и танцевальные номера на гала-концерте, среди которых исполнение азербайджанских композиций "Səndən nigaranam" и "Azərbaycan", были встречены овациями зрителей.

Напомним, что в рамках Дней культуры Кыргызстана с 23 по 26 апреля состоялось торжественное открытие в Центре Гейдара Алиева, проведены Дни кино Кыргызстана в Азербайджане, представлены выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства страны, экспозиция Национального исторического музея Кыргызстана "Шедевры древнего искусства", показ коллекции этно-одежды и образцов национальной кухни, встреча представителей интеллигенции двух стран, историков-тюркологов, писателей, поэтов на тему "Азербайджано-кыргызские культурно-гуманитарные дружественные связи".

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