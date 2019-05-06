Для повышения уровня социального предпринимательства в Азербайджане необходимо слияние науки и производственной практики, а также более активная работа с молодежью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила глава Ассоциации по развитию женского предпринимательства Сакина Бабаева на мероприятии, посвященном социальному женскому предпринимательству в Баку.

Глава Ассоциации отметила, что считает необходимым слияние науки и производственной практики с тем, чтобы студенты вузов, специализирующиеся в сфере легкой промышленности, например, в текстильной отрасли, чаще посещали производство, изучали на местах полный цикл производственного процесса.

"В дальнейшем такая практика однозначно способствует подготовке квалифицированных кадров в целом для сферы бизнеса, и в частности для области социального предпринимательства", - сказала Бабаева.

Глава Ассоциации также отметила, что Ассоциация по развитию женского предпринимательства в интенсивном режиме осуществляет комплекс мер, нацеленных на усиление менеджмента и маркетинга в рамках проектов, преимущественно реализуемых в регионах, в соответствии со стратегией соответствующих дорожных карт Азербайджана.

По словам Бабаевой, в настоящее время членами Ассоциации являются более 400 женщин, а также 300 женщин сотрудничают с Ассоциацией на контрактных условиях в регионах.

"В настоящее время Ассоциация работает по ряду проектов социальной направленности, среди которых особое место отведено развитию социального предпринимательства в Джоджуг Марджанлы", - добавила Бабаева.