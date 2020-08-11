Агентство по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку женщинам-предпринимателям в реализации их бизнес-идей

Женщинам-предпринимателям, воспользовавшимся услугами по обучению и консультациям Хачмазского центра развития МСБ Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), чьи бизнес-планы были признаны успешными в ходе оценивания, оказана финансовая поддержка (грант) для создания частного бизнеса.

Как сообщили Trend в Агентстве, за счет грантовых средств, выделенных Азербайджанской ассоциацией микрофинансирования, женщины, действующие в Губа-Хачмазском экономическом районе, начали свой бизнес в сферах продажи рукоделия, организации салона красоты, профессионального курса по рукоделию, передает Day.Az.

Хачмазский Центр развития МСБ, наряду с поддержкой в сфере обучения и консультационных услуг, также оказал поддержку женщинам - предпринимателям в направлении в соответствующие агентства для разработки и финансирования бизнес-планов. Центр продолжит предоставлять этим женщинам-предпринимателям услуги по обучению и консультированию с целью развития бизнеса и обеспечения устойчивой деятельности.