В Азербайджане предложено выдавать ипотечные кредиты этим лицам

В Азербайджане предложено выдавать ипотечные кредиты лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.

В докладе отмечается, что из-за ограничений на заключение договора страхования с лицами с ограниченными возможностями здоровья, желающими улучшить свое жилищное или материальное положение путем приобретения жилья по ипотечному кредиту или получения других кредитов, из "Правил страхования жизни заемщика на случай смерти и потери трудоспособности по договорам займа, предоставляемого физическим лицам", утвержденные решением Коллегии министерства финансов Азербайджанской Республики от 23 сентября 2014 года № Q-21 предлагается исключить подпункт 4.3.2 (в случаях, если иное не установлено договором страхования, договор страхования в отношении лиц с инвалидностью первой и второй степени не заключается).