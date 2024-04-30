Регион Центральной Азии и Азербайджана – это центр развития и инноваций

Источник: Агентство международной информации Trend

Регион Центральной Азии и Азербайджана - это не просто область на карте, а центр развития и инноваций.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал старший директор, руководитель направления Visa Direct в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европе Санжар Сулейманов, передает Day.Az.

"Год за годом мы наблюдаем активный рост безналичных платежей в этом регионе, что свидетельствует о живом интересе населения к финансовым услугам, несмотря на существующие вызовы. Центральная Азия и Азербайджан - плодородная почва для появления новых сервисов и продуктов, поскольку здесь огромный интерес к новшествам. Конкуренция на рынке финансовых услуг у нас одна из самых острых: каждый игрок борется за клиента, и это стимулирует прогресс индустрии, - сказал он. - Мы постоянно в состоянии ажиотажа, вынуждены вкладывать дополнительные ресурсы, чтобы удовлетворить растущий спрос. Нередко запуск новых сервисов начинается именно с нашего региона и затем распространяется по всему миру. Это подтверждает, что инновации не всегда зарождаются только в развитых странах, а могут возникать и развиваться в регионах, где внедряются новые подходы к финансовым услугам".

По словам Сулейманова, этот тренд будет продолжаться, поэтому Visa активно инвестирует в партнеров, рынок и инновации.

"Наша компания сосредоточена на различных направлениях, включая поддержку молодых талантов и спортсменов, чтобы создать всеобъемлющую экосистему, которая проникнет не только в сегменты, традиционно ассоциирующиеся с Visa, но и свяжет с компанией все сферы жизни", - сказал он.

Сулейманов отметил, что и банковский сектор, и финтех-сектор Азербайджана развиваются высокими темпами.

Он добавил, что Visa уже много лет вкладывается в экономику страны, способствуя расширению эмиссии и использования платежных карт.

"Cтратегия компании эволюционировала: когда-то мы просто предоставляли возможность рассчитываться безналично, а сегодня делаем упор на возможности получать платежи, например, международные переводы через Visa Direct. Теперь мы смотрим на карты не только как на инструмент совершения оплат, но и получения денег", - сказал Сулейманов.

Он отметил, что удобство использования платежной карты и различные бонусы, такие как кэшбек и специальные предложения, предлагаемые банками, побуждают потребителей платить картой чаще.

"Это не только стимулирует использование платежных карт в повседневной жизни, но и способствует росту финансовой активности и инклюзии", - добавил он.

Сулейманов также обратил внимание на важность поддержки различных участников финансового рынка.

"Наша цель состоит в том, чтобы поддерживать разнообразие игроков на рынке, работая в равной мере эффективно и с крупными, и с малыми банками. Например, внезапный спрос на переводы Visa Direct за рубеж показал наличие интереса к услуге и у малых банков, что ранее не было так заметно. Мы стараемся создать конкурентную среду, где каждый банк мотивирован предложить лучшие услуги своим клиентам, что в свою очередь стимулирует потребителей ими воспользоваться. Благодаря здоровой конкуренции также уделяется внимание геополитическим аспектам: развитию сферы путешествий, потребностям иностранных работников или студентов. Таким образом, платежи становятся еще более удобными и доступными как внутри страны, так и за ее пределами", - отметил старший директор и руководитель направления Visa Direct.

Сулейманов подчеркнул, что инновации и продукты Visa не только способствуют развитию финансовой инклюзии в Азербайджане, но и открывают новые перспективы для развития малого бизнеса и улучшения качества жизни пользователей.

Среди главных инноваций, способствующих расширению доступа к финансовым услугам, он выделил два продукта Visa Direct.

"Первым значительным шагом стало внедрение сервиса, позволяющего связывать любую карту с номером телефона пользователя независимо от платежной системы. Этот сервис делает процесс транзакций более понятным и доступным для всех слоев населения, включая молодежь, а также пожилых людей, которым другие финансовые инструменты могут казаться сложными. Еще один продукт, стимулирующий финансовую инклюзию - это технология Visa Direct Request to Pay - сервис запроса на оплату. Эта функция не только упрощает переводы между физическими лицами, например, для сбора средств на общие нужды, но и открывает новые возможности для малого бизнеса. Благодаря этому сервису предприниматели могут легко запрашивать оплату за товары и услуги, что значительно упрощает взаиморасчеты и повышает безопасность финансовых операций", - сказал Сулейманов.

Старший директор и руководитель направления Visa Direct также подчеркнул, что ключ к успеху этих продуктов лежит не только в эффективности самих технологий, но и в платежной грамотности и осведомленности самих пользователей о возможностях этих сервисов, а также в сотрудничестве с банками-партнерами для их интеграции.

По его словам, Узбекистан представляет собой необычайно интересный рынок с перспективными возможностями для развития платежных технологий.

"С одной стороны, в Узбекистане очень развиты локальные платежные системы, но страна на протяжении нескольких лет открыта и для международных платежных систем. Благодаря этому перед нами лежат обширные горизонты с точки зрения возможностей и услуг, которые мы там предоставляем", - рассказал он.

По словам Сулейманова, именно молодое поколение стимулирует инновации и развитие новых технологий в Узбекистане, поэтому компания Visa предлагает широкий спектр услуг, адаптированных к его потребностям.

"За последнее время в Узбекистане открылось множество цифровых банков, благодаря чему текущая финансовая система стала более разнообразной с точки зрения инноваций", - добавил он.

Старший директор и руководитель направления Visa Direct отметил, что рынок Узбекистана выделяется на фоне других рынков, где инновации могут сталкиваться с барьерами. В Узбекистане же внедрение инноваций происходит равномерно, что создает благоприятную среду для развития финансовых технологий.

Сулейманов подчеркнул важность сотрудничества между крупными и малыми банками, а также поддержки государства, финтеха и венчурных инвестиций, чтобы финансовый сектор страны продолжил развиваться.

Старший директор добавил, что Visa планирует расширить перечень стран, подключившихся к технологии Visa Direct Request to Pay.

По его словам, как только Visa объявила о пилотном запуске Request to Pay в Казахстане с двумя партнерами, сразу посыпались запросы от других рынков: Азербайджана, Узбекистана, Украины.

"Огромный спрос мы увидели на тех рынках, где развит наш сервис переводов по номеру телефона, и люди знают о нем. Объявления и пресс-релизы о новых подключениях будут в открытом доступе. Мы специально делаем эту информацию публичной, чтобы показать востребованность услуги", - рассказал он.

Сулейманов отметил, что идея технологии Request to Pay зародилась очень интересным образом.

"В то время мы разрабатывали сервис и вместе с нашими партнерами задумались: почему можно отправлять перевод по номеру телефона, но в то же время нельзя запрашивать деньги таким же образом? Создав технологию Visa Direct Request to Pay, мы просто расширили нашу услугу, выделив ее в отдельную", - поделился он.

Старший директор также поделился планами расширения Visa Direct Request to Pay в Казахстане.

По его словам, Visa видит потенциал в трансграничных запросах в рамках системы Visa Direct Request to Pay в будущем.

"Сейчас много продавцов продают свои товары на специальных площадках, которые дают возможность реализовывать продукцию по всему миру. В связи с этим мы видим потенциал во внедрении такой услуги, как выставление счетов клиентам из других стран. Технология будет развиваться на основе запросов и потребностей наших клиентов. Мы также предлагаем нашу платформу не только партнерам в финансовом секторе, но и государствам", - рассказал он.

Сулейманов также сказал, что решения Visa помогают росту безналичной экономики.

"Мы стимулируем локальный рынок, принося инновации и показывая, что рынок готов к новым услугам", - добавил старший директор и руководитель направления Visa Direct.

Отметим, что Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.