Почему недосып ведет к набору лишнего веса?

Хронический недосып приводит к увеличенной выработке веществ, которые усиливают удовольствие от жирной и сладкой пищи. В итоге человек употребляет больше такой еды и набирает вес, рассказала "Газете.Ru" эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Черницкая, передает Day.Az.

"При недосыпании в крови повышается уровень эндоканнабиноидов, влияющих на удовольствие от поглощения еды. Это вещества, синтезируемые организмом человека, которые активируют каннабиноидные рецепторы, то есть имеют эффект сходный с действующими веществами марихуаны. Недосыпание изменяло динамику уровня одного из них - 2-арахидоноил-глицерола (2-AG), который усиливает удовольствие от пищи, особенно жирной и сладкой", - рассказала врач.

В норме уровень 2-AG в крови минимален ночью, утром начинает постепенно расти, достигает максимума в середине дня и постепенно спадает снова. При недостатке сна дневная концентрация 2-AG увеличивается и остается высокой до девяти часов вечера. Именно это вызывает избыточное потребление калорийной пищи при нехватке сна.

"Недостаток сна оказывает негативное влияние на пищевое поведение, но обратная связь также была научно доказана: низкое содержание клетчатки и высокое потребление насыщенных жиров и сахара связаны с более легким, менее спокойным сном и более высоким уровнем возбуждения. Таким образом, спокойный сон и сбалансированное питание идут рука об руку", - заключила врач.