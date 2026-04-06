Не только хурма: какие еще продукты могут привести к образованию безоара в желудке

Чем грозит чрезмерное употребление хурмы, какая дневная норма для этой ягоды и какие продукты также способны образовать безоар в желудке - в материале "Вечерней Москвы", передает Day.Az.

Эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев отметил, что самым опасным осложнением, которое может спровоцировать хурма, является пищевой камень.

- Безоар образуется за счет дубильных свойств продукта. Является серьезной патологией, которая может привести к летальному исходу, - предупредил специалист.

По словам диетолога Нурии Диановой, фитобезоар в желудке после поедания хурмы образуется из-за волокон, которые надолго дают чувство сытости, но также они долго не покидают желудочно-кишечный тракт.

- Лучше есть хурму не каждый день, а один-два раза в неделю, пока идет сезон. И не нужно пытаться сидеть на диете, состоящей только из хурмы. А за разгрузочный день на этом фрукте можно поплатиться здоровьем, - подчеркнула диетолог.

Кроме того, эту ягоду опасно включать в рацион людям, у которых наблюдается склонность к запорам, и при выраженном обострении геморроя, подчеркнула врач:

- Хурма способствует замедлению кишечной деятельности, что осложняет течение этих заболеваний или приводит к их рецидивам.

Также, по словам диетолога, рекомендуется снизить количество потребления хурмы при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях. Низкокалорийными продуктами в диетологии считаются те, которые содержат меньше 50 килокалорий на 100 грамм продукта.

- Хурма содержит чуть большее значение: 67 ккал на 100 граммов, поэтому лучше ограничить потребление до одного плода в день, - порекомендовала диетолог.