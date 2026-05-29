Назван секрет идеальной окрошки

Чтобы приготовить идеальную окрошку, необходимо правильно выбрать ингредиенты для этого блюда, рассказали в пресс-службе Роскачества. В беседе с "Лентой.ру" эксперты объяснили, на что обращать внимание при покупке продуктов, передает Day.Az.

Так, настоящий квас для окрошки, по словам специалистов, должен называться именно квасом, а не "безалкогольным газированным напитком".

"В составе качественного продукта не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей, а только натуральные ингредиенты. Если окрошка готовится на кефире, следует выбирать продукт с коротким сроком годности и мягким вкусом, в составе которого содержится только молоко и закваска", - рассказали в Роскачестве.

Что касается мяса, то эксперты рекомендовали выбирать вареную колбасу, в составе которой содержатся свинина, говядина, яйца, молоко, соль, сахар и специи. Присутствие растительных белков или крахмала указывает на нарушение рецептуры.

"Особое внимание стоит уделить хранению готового блюда. Окрошка состоит из скоропортящихся ингредиентов, поэтому хранить ее в холодильнике можно не более суток. Если окрошка уже заправлена кефиром, сывороткой или квасом, ее желательно употребить в течение 6-8 часов - кислая среда замедляет размножение микроорганизмов, но не останавливает его полностью", - посоветовали специалисты.

Они добавили, что оставлять окрошку при комнатной температуре опасно: уже через 2-3 часа в ней могут начать развиваться патогенные бактерии. Оптимальное решение - хранить нарезанные ингредиенты отдельно и смешивать их с заправкой непосредственно перед подачей.