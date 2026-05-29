Мужчин призвали обязательно включить в рацион один продукт

Врачи из Испанского общества медицинской онкологии (SEOM) призвали мужчин обязательно включить в рацион один продукт, который защитит их от рака простаты. Об этом пишет издание El Economista, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктора посоветовали мужчинам есть томаты. Как пояснили медики, рак простаты возникает из-за генетических мутаций, которые заставляют клетки в здоровых тканях бесконтрольно делиться и расти. Помидоры же содержат большое количество ликопина - антиоксиданта, который помогает предотвратить повреждение ДНК, отметили доктора.

В Министерстве сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия выразили аналогичное мнение и добавили, что помидоры также снижают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и состояние кожи. Кроме того, в них есть много калия, витаминов A и С, рассказали специалисты.