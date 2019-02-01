Автомобили Tesla смогут сами вызвать эвакуатор в случае поломки

Компания Tesla постоянно улучшает свои автомобили, но от поломок во время езды никто не застрахован. Неисправность может обнаружиться прямо посреди оживленной дороги - ею может быть как серьезный сбой электроники, так и банальный спуск колеса. В любом случае, водителю придется вызывать эвакуатор и обращаться в сервисный центр. Во время недавнего общения с инвесторами Илон Маск объявил, что в ближайшие годы он намерен ускорить ремонт автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, в частности, он говорил о двух новых идеях. Во-первых, он хочет оснастить автомобили Tesla функцией автоматического вызова эвакуатора при обнаружении серьезной поломки. Во-вторых, он намерен всерьез проконтролировать состояние сервисных центров и убедиться, что у них всегда хватает запчастей для починки электрокаров.

Илон Маск надеется максимально сократить время ожидания эвакуационных машин. Чтобы внедрить функцию автоматического вызова, компании придется установить партнерство с поставщиками эвакуационных услуг. Сделать это в парочке крупных городов будет проще простого, однако развернуть технологию в больших масштабах будет крайне проблематично. Также компании следует придумать защиту от ложных срабатываний - скорее всего, водители смогут отменить вызов через панель управления.

Что касается сервисных центров, Илон Маск очень недоволен их работой. Он объявил, что стратегии работы некоторых из них "совершенно тупые", и им важно полностью поменять отношение к некоторым процессам. Например, один из сервисных центров Китая столкнулся с тем, что при заказе запчастей китайского производства его посылка сначала отправляет из Китая в США, а потом снова возвращается на родину.

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