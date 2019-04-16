Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Wired.

По словам Церни, новая PlayStation получит процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2, видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К. Трассировка лучей позволит более точно имитировать поведение света при моделировании трехмерного пространства, что делает картинку более реалистичной, отмечает издание.

Вместо привычного HDD накопителя будет использован SSD, что, по словам Церни, позволит сократить время загрузки приложений и локаций. Он отметил, что скорость работы этого накопителя, который получит новая консоль, выше, чем у любого существующего SSD для персональных компьютеров.

Новая модель будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4 и сможет поддерживать шлем виртуальной реальности PS VR.

Цена и дата релиза консоли пока не сообщаются.