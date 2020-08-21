Старый дизайн Facebook полностью отключат в сентябре

Компания Facebook объявила об окончательном переходе на обновленный интерфейс, введенный в 2019 году. Начиная со следующего месяца, переключиться с новой версии соцсети на классическую будет нельзя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Масштабный редизайн - самый крупный за 15 лет существования Facebook - представил глава компании Марк Цукерберг на конференции F8 в мае прошлого года. Наверху убрали синюю "шапку", увеличили размер шрифта, включили темную тему, а сам интерфейс исполнили в более светлых тонах, с большим количеством свободного пространства. Логотип сервиса теперь вписан в голубой круг, а не синий квадрат, как ранее.

Первым новый облик Facebook включили в приложениях для iOS и Android, а с мая этого года он используется по умолчанию на компьютерах. Тем не менее, за пользователями была закреплена возможность в любой момент перейти на старую версию.

Как сообщает Engadget со ссылкой на справочную службу Facebook, в сентябре новая версия соцсети останется единственной. Возможность вернуться к синей теме будет полностью отключена.