Вау-эффект! Обзор смартфона Xiaomi 13T

Традиционно в конце года компания Xiaomi представляет линейку смартфонов с индексом T. Не стал исключением и 2023 год. Совсем недавно в Берлине прошла масштабная презентация "младшей" флагманской серии Xiaomi 13T.

По заявлению представителей компании, смартфон Xiaomi 13T - один из самых продвинутых гаджетов в мире. Заявление смелое, а так ли это, мы и узнаем в сегодняшнем обзоре. Xiaomi 13T Pro - смартфон, получивший все лучшее от "железа" до мощной быстрой зарядки.

Поскольку мы знакомимся с максимально технологичным и продвинутым устройством, то в начале обзора познакомимся с основными характеристиками смартфона.

Технические характеристики

Дисплей 6,67 AMOLED разрешение 1.5К (3200x1440) Процессор MediaTek Dimensity 9200+ До 3.35 Ггц Память 12/256 Гб 12/512 Гб 16/1Т Аккумулятор 5 000 мАч быстрая зарядка 120 Вт Версия Wi-Fi 6,7 Звук Стерео Dolby Atmos, Hi-Res Камеры Линзы Leica, фильтры Leica Основной модуль: 50 МП Sony IMX 707, 7 линз, оптическая стабилизация Ультра-широкоугольный модуль: 12Мп OmniVision 13B10, 5 линз Теле-объектив: 50 МП OmniVision 50D, 5 линз Операционная система Android 13, MIUI 14 Безопасность Сканер отпечатка в дисплее, AI разблокировка распознаванием лица

Упаковка и комплектация

Если театр начинается с вешалки, то знакомство со смартфоном с его упаковки. Стильный минимализм - вот что можно сказать, глядя на белоснежную коробку от Xiaomi 13T Pro. Минимум надписей и изображений, только название модели и небольшой акцентный логотип Leica, с которой компания плодотворно сотрудничает уже несколько лет.

Комплект поставки включает в себя:

Xiaomi 13T Pro Блок быстрой зарядки 120 Вт Кабель Type-C Защитный силиконовый чехол

Набор стандартный для большинства производителей, но компания Xiaomi не такая как все, поэтому первые покупатели обязательно получат подарки. Какие? Об этом вы узнаете несколько позже.

Стиль. Красота. Премиальность. Дизайн Xiaomi 13T Pro

Смартфон дарит первые приятные эмоции уже сразу, как только взял его в руку. Фирменное покрытие задней панели из экокожи Xiaomi BioComfort тактильно очень приятно на ощупь и позволяет Xiaomi 13T Pro уверенно лежать в руке.

Никаких экранов-водопадов, плоский дисплей, плоские рамки корпуса с плавно закругленными углами, аккуратное отверстие для селфи-камеры. Блок основной камеры хоть и выглядит довольно массивно, но абсолютно гармонично вписывается в общий экстерьер.

Элементы управления, порты и разъемы находятся на своих привычных местах. Нижнюю грань корпуса занимает порт Type-C, один из динамиков, лоток для SIM и микрофон.

На правой грани находятся кнопка включения и клавиша регулировки громкости. Ну а на верхней - второй динамик, ИК-датчик и дополнительный микрофон.

Доступно три цветовых решения Xiaomi 13T Pro: альпийский синий, луговой зеленый и черный. Два последних варианта имеют глянцевую спинку. Еще одно преимущества версии с экокожей BioComfort - никаких отпечатков пальцев на корпусе. Вообще. Никогда. А если учесть, что такое покрытие еще и устойчиво к механическим воздействиям, то можно смело пользоваться смартфоном, не пряча его в чехол. Все-таки он очень красив, чтобы скрывать его от восторженных взглядов.

За дизайн, эргономику и практичность - оценка "отлично".

Найти дисплей лучше? Будет сложно

Xiaomi 13T Pro получил лучший дисплей в индустрии. Не верите на слово? Давайте разбираться.

AMOLED экран с диагональю 6,67 дюйма Разрешение 3200x1440 пикселей Частота обновления экрана 144Гц Пиковая яркость 2600 Поддержка технологий Dolby Vision и HDR 10+

Ну как, достаточно? Плюс ко всему этому отличная заводская калибровка равно яркая и насыщенная картинка при любых сценариях использования. Повышенная герцовка обеспечивает великолепную плавность анимации, особенно оценят любители мобильного гейминга.

Играть в игры, наслаждаться видео-контентом, листать ленты социальных сетей и мессенджеров - экран Xiaomi 13T Pro просто создан, чтобы вы все это могли делать с максимальным комфортом.

Ну и, конечно, возможность гибкой настройки под свои предпочтения: режим электронной книги, настройка цветовой температуры, адаптивная частота обновления экрана, темная тема.

Про сохранность экрана также не забыли - Corning Gorilla Glass 5 надежно "прикроет" от механических повреждений, еще и пленка наклеена из коробки. Просто бинго! Можно ли желать большего? Прекрасный дисплей.

Производительности на годы вперед

Xiaomi 13T Pro не просто мощный смартфон, это дикий зверь производительности, которого хватит вам на годы вперед. Под капотом новейший MediaTek Dimensity 9200+. Этот процессор в синтетических тестах набирает 1300000 баллов и по некоторым показателям опережает всем известный Snapdragon 8 Gen 2.

12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ постоянной - такие характеристики гарантируют максимальный уровень производительности. Любые топовые игры - на максимальных настройках графики. Любой сложности задачи - без малейших лагов или подтормаживаний. Интегрированный в чипсет модем, поддерживает скорость соединения до 500 Мбит/с.

И вишенка на торте - свежий Android 13 и MIUI 14. Что еще нужно для счастья?

Топовому смартфону - флагманские камеры

Что же имеет в своем активе Xiaomi 13T Pro?

Основной датчик: 50 МП Sony IMX 707, 7 линз, оптическая стабилизация Ультра-широкоугольный объектив: 12Мп OmniVision 13B10, 5 линз Телеобъектив: 50 МП OmniVision 50D, 5 линз

Есть предложение, давайте не будем писать "много букв" о том, какие великолепные фотографии способен делать смартфон в любых условиях и при любой освещенности. А просто посмотрим на фото своими глазами и убедимся, может ли смартфон удивить вас качеством фото.

Отличная автономность и удивительно быстрая зарядка

Да, автономность действительно превосходная, и обеспечивает ее аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Это более чем достойный показатель, который дает возможность смартфону спокойно отработать целый день. Но ведь сценарии использования смартфона у каждого пользователя свои, кто-то на одном заряде и двое суток продержится, а кому-то уже к обеду нужна розетка. Вот тут и "решает" вопросы быстрая зарядка. А при помощи комплектного адаптера (120 Вт) и фирменной технологии быстрой зарядки HyperCharge вы сможете зарядить свой смартфон с 0 до 100% всего за 19 минут! Вы даже перекусить толком не успеете за это время, а ваш смартфон снова готов к работе на все 100. Впечатлены? Уверены, что да.

Какие же сделать выводы?

Xiaomi 13T Pro, без сомнения, отличный смартфон - красивый, мощный, с шикарным дисплеем и достойной автономностью. Топовый процессор и быстрая зарядка, поддержка 5G-сетей, NFC и наличие ИК-порта, защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Уже только этого вполне достаточно, чтобы быстрее бежать в магазин за новеньким девайсом.

Но это еще не все. Xiaomi умеет удивлять! Смартфоны будут обновляться в течение 5 лет: они получат четыре обновления Android и ещё год Xiaomi будет выпускать обновления безопасности.

Думаете это уже точно все? А стоимость интересует?

Xiaomi 13T 12+256 РРЦ - 1399,99 AZN

Xiaomi 13T Pro 12 + 512 РРЦ - 1799,99 AZN

Старт продаж 28.09.2023!

А для первых покупателей подготовлены подарки:

при покупке Xiaomi 13T - браслет Band 8;

Xiaomi 13T Pro в подарок получат часы S1 Active.