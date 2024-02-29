В "Х" появились новые функции

Социальная сеть X (ранее Twitter) предоставила всем пользователям доступ к функции аудио- и видеозвонков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в аккаунте XNews.

"Аудио- и видеозвонки теперь доступны каждому в X! Кому ты позвонишь первым?" - говорится в публикации.

До этого стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск в 2024 году намерен превратить свою социальную сеть Х в сайт для знакомств и цифровой банк.

Компания провела собрание высшего руководства с участием Маска и генерального директора фирмы Линды Яккарино. В ходе него предприниматель заявил, что X в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком. Однако Маск не уточнил, каким именно образом произойдет трансформация.

До этого владелец соцсети X Илон Маск заявил, что пользователи смогут совершать аудио- и видеозвонки. Отмечается, что в данный момент функция доступна только для пользователей iOS. Пользователи смогут принимать звонки от владельцев тех аккаунтов, на которые они подписаны.

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