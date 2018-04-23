Банкам Ирана запретили пользоваться криптовалютой
23 апреля 2018 20:24 192
Центробанк Ирана запретил кредитным организациям страны использовать цифровые валюты. Об этом сообщает пресс-служба иранского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено", - заявил регулятор.
В иранском ЦБ подчеркнули, что решение о запрете использования криптовалют банками было принято еще в конце прошлого года.
Данный запрет связан с тем, что криптовалюта может быть использована для отмывания денег и финансового обеспечения терроризма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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