Банкам Ирана запретили пользоваться криптовалютой

Центробанк Ирана запретил кредитным организациям страны использовать цифровые валюты. Об этом сообщает пресс-служба иранского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено", - заявил регулятор.

В иранском ЦБ подчеркнули, что решение о запрете использования криптовалют банками было принято еще в конце прошлого года.

Данный запрет связан с тем, что криптовалюта может быть использована для отмывания денег и финансового обеспечения терроризма.