Семена однолетнего травянистого растения Nigella Sativa с незапамятных времен ценятся за свои целебные свойства. Его называют по-разному: римским кориандром, чёрным кунжутом, чёрным тмином, луковым семенем. Чаще всего растение упоминается как "чёрное семя", что совершенно точно описывает его внешний вид.



Самая ранняя запись о выращивании и использовании тмина найдена в древнем Египте. Примерный возраст масла чёрного тмина, найденного в гробнице египетского фараона Тутанхамона, составляет 3300 лет. В арабской культуре чёрный тмин широко известен как "habbatul barakah", что означает "семя благословения". Согласно священным книгам мусульман исламский пророк Мухаммед назвал его "лекарством от всех болезней, кроме смерти".



Множество полезных для здоровья свойств чёрного тмина нашло полное подтверждение в современной биомедицинской литературе. Начиная с 1964 года, было опубликовано 458 рецензируемых исследований, содержащих ссылки на тмин. На сегодня известны и изучены следующие виды фармакологического воздействия чёрного тмина:



болеутоляющее (обезболивающие)

антибактериальное

противовоспалительное

противоязвенное

антихолинергические

противогрибковое

гипотоническое

антиоксидантное

спазмолитическое

противовирусное

бронхолитическое

антидиабетическое (ингибитор глюконеогенеза)

гепатопротекторное (защита печени)

гипотензивное

регулятор чувствительности к инсулину

индуктор интерферона

антагонист лейкотриенов

ренопротективное (защита почек)

ингибитор альфа-фактора некроза опухоли



Этот список - только часть гораздо более обширного ряда полезных свойств, присущих чёрному тмину. Однако, хотя его способность положительно влиять на разнообразный спектр биологических процессов впечатляет, подобная "универсальность" - не редкость для растений, применяемых в народной медицине.



Известно более 1600 природных соединений с широким диапазоном положительного влияния на здоровье.Существуют также десятки тысяч других веществ, лечебное значение которых на сегодня подтверждается сотнями тысяч научных работ.



Возьмём, например, куркуму. Исследования признают её лечебный эффект на более чем 600 заболеваний, выделяя более 160 различных потенциально полезных фармакологические воздействий. Нам необходимо осознать, насколько многочисленным является объём работ, изучающих лекарственную ценность природных веществ, таких как куркума или чёрный тмин. Речь идёт о десятках и сотнях тысяч статей.



Действие чёрного тмина изучено для ряда весьма специфических заболеваний. Приведём наиболее любопытные результаты:



Сахарный диабет второго типа: два грамма чёрного тмина в день приводят к снижению глюкозы, снижению резистентности к инсулину, повышению содержания бета-клеток, а также снижению уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) у человека.



Инфекция Helicobacter Pylori (бактерия, инфицирующая желудок и двенадцатипёрстную кишку): семена тмина обладают клинически полезным антибактериальным эффектом, сопоставимым с традиционной тройной эрадикационной терапией.



Эпилепсия: семена тмина широко известны как противосудорожное средство. В 2007 году было проведено исследование детей, больных эпилепсией и невосприимчивых к обычной лекарственной терапии. Было показано, что водный экстракт тмина значительно снижает судорожную активность.



Высокое кровяное давление: ежедневное употребление 100 и 200 мг экстракта чёрного тмина два раза в день в течение 2 месяцев снижает давление у пациентов с начальной стадией гипертонии.



Астма: при изучении бронхиальной астмы на животных, тимохинон, один из основных активных компонентов чёрного тмина, превзошёл препарат флутиказон. Ещё одно исследование, на этот раз на больных людях, показало, что водные экстракты чёрного тмина оказывают заметный антиастматический эффект на поражённые дыхательные пути.



Острый тонзиллофарингит: воспаление гланд или глотки (боль в горле), в основном, имеет вирусное происхождение. Капсулы с тмином (в сочетании с другим растением - филантусом) значительно облегчили боль в горле и уменьшили потребность в обезболивающих средствах у пациентов.



Поражение химическим оружием: исследование больных, пострадавших от применения химического оружия, носило выборочный характер, с контрольной группой, которой давали плацебо. Было показано, что водные экстракты семян чёрного тмина уменьшили симптомы респираторных заболеваний, грудную одышку, улучшили лёгочную функцию, а также снизили потребность в наркологических средствах.



Рак толстой кишки: исследования на клеточном уровне показали, что экстракт семян тмина выгодно отличается от синтезированного вещества "5-флуорасил" в борьбе с разрастанием рака толстой кишки, при этом степень безопасности тмина намного выше. Исследования на животных подтвердили значительный тормозящий эффект масла чёрного тмина на рак толстой кишки у крыс, без наблюдаемых побочных эффектов.



Золотистый стафилококк: в отличие от традиционных препаратов, чёрный тмин проявляет антибактериальную активность в отношении золотистого стафилококка.



Наркомания/лечение наркозависимых от опиатов: исследование 35 пациентов с опиатной зависимостью показало эффективность терапии на основе чёрного тмина при длительном лечении.



В связи с дарами природы, подобными чёрному тмину, приходит на ум библейское изречение о том, что "вера, величиной с горчичное зерно, способна двигать горы". В конце концов, разве семя не содержит в себе самом надежду на продолжение всего вида, его породившего? Насыщенное состояние семени, где жизнь конденсируется в своей миниатюрной голографической копии, обещая формирование будущих миров внутри себя, - это суть огромного и бессмертного могущества жизни.



Если мы осознаём истинную природу семени, сколько жизни (прошлой, настоящей и будущей) содержится в нем, - тогда перестают казаться надуманными его способности уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии, исцелять тела от отравления химическим оружием, стимулировать регенерацию умирающих инсулин-продуцирующих бета-клеток у диабетиков, - и это только часть экспериментально подтвержденных возможностей семян чёрного тмина.



Сдвинуть с места горы инерции мышления и лжи, связанные с общепринятыми взглядами на болезни, - это задача, с которой лучше справятся семена, чем химические вещества. Огромная разница между семенем и запатентованным синтетическим химическим веществом (например, фармацевтическим препаратом) в том, что первое создано Природой (Богом), а второе - человеком, движимым жаждой прибыли и смутным пониманием природы тела.



Несомненно, пришла пора продуктам питания, семенам, травам, растениям, солнечному свету, воздуху, чистой воде и, конечно же, любви, - занять центральное место в медицине. Ибо медицина есть искусство и наука содействия самовосстановлению организма человека. В противном случае, традиционная медицинская система рухнет под растущей тяжестью собственной коррупции, некомпетентности, ятрогенных страданий (и последующих финансовых обязательств), причиной которых является.



Если ей удастся реформировать себя на основе не патентованных и не патентоспособных природных соединений, обладающих реальными целебными свойствами, наше будущее будет радужней. Если эти попытки потерпят крах, людям предстоит вернуть контроль над своим здоровьем в собственные руки. При этом чёрный тмин и другие лечебные продукты питания сыграют ключевую роль в процессе обретения новых сил и возможностей самосовершенствования.

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