Ты можешь использовать эти натуральные средства для лечения и профилактики гастрита, не беспокоясь о возможных побочных эффектах. Лучше всего принимать их после основных приемов пищи.

Гастрит и повышенная кислотность желудка - неприятные, но, к сожалению, довольно распространенные в последнее время заболевания, которые, тем не менее, можно вылечить натуральными средствами.

Желудок играет ключевую роль в процессе пищеварения, так как он обрабатывает все, что мы едим, впоследствии позволяя кишечнику поглощать питательные вещества и избавляться от токсинов.

Это один из тех органов, которые прилагают максимальные усилия для того, чтобы организм оставался здоровым. Именно поэтому он очень уязвим для разных заболеваний и недомоганий.

Чаще всего это гастрит и повышенная кислотность, которые вызывают изжогу и сопровождаются воспалением, болью и раздражением.

Эти недомогания связаны с разными факторами, но чаще всего они вызваны стрессом, перееданием и употреблением в пищу продуктов, которые раздражают желудок.

Существует огромное количество домашних средств, которые, в отличие от коммерчески произведенных лекарств, снимают неприятные симптомы без побочных эффектов.

Ты хочешь узнать об этом поподробнее?

Яблочный уксус

Яблочный уксус - это отличное щелочное средство, которое регулирует образование кислоты в желудке, помогает ему восстановиться при гастрите и заживляет язвы.

Содержащиеся в нем кислоты регулируют естественный кислотно-щелочной баланс организма и избавляют от рефлюкса, который часто появляется после еды.

Тебе понадобится:

1 столовая ложка яблочного уксуса (10 мл)

1 стакан воды (200 мл)

Что тебе нужно сделать?

Разведи яблочный уксус в стакане воды и выпей его при первых признаках гастрита.

Не принимай больше 3 стаканов в день.

Алоэ с медом

Алоэ - это натуральный антацид, который успокаивает боль в желудке, помогает при диарее и других симптомах заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, таких как язвенный колит и гастрит.

Бесцветный гель, которые содержится в листьях алоэ, активизирует работу кишечника и облегчает процесс пищеварения.

Ты можешь сочетать его с небольшим количеством пчелиного меда, который уменьшает раздражение желудка и понижает кислотность.

Тебе понадобится:

2 столовые ложки геля алоэ вера (30 г)

1 столовая ложка меда (25 г)

½ стакана воды (100 мл)

Что тебе нужно сделать?

Сложи все ингредиенты в чашу блендера и взбивай в течение нескольких секунд.

Как только смесь стала однородной, перелей ее в стакан и немедленно выпей.

Не принимай это средство чаще 2 раз в день, так как оно обладает легким слабительным эффектом.

Пищевая сода

Это натуральное щелочное средство, которое позволяет успокоить симптомы гастрита и вылечить другие проблемы с пищеварением.

Эксперты предостерегают использовать пищевую соду в случае высокого давления или необходимости поддержания диеты с низким содержанием соли.

Тебе понадобится:

1 чайная ложка пищевой соды (5 г)

1 стакан воды (200 мл)

Что тебе нужно сделать?

Разведи пищевую соду в стакане воды и выпей ее перед тем, как на поверхности появятся пузырьки.

Принимай это средство максимум дважды в день.

Рисовая вода

Рисовая вода - это натуральное тонизирующее средство, которое снижает кислотность желудка и облегчает его восстановление при язвах и других расстройствах.

Во многих странах рис используется как средство против диареи, но также он полезен для контроля рефлюкса, метеоризма и боли в животе.

Тебе понадобится:

½ чашки риса (100 г)

1 литр воды

Что тебе нужно сделать?

Вскипяти литр воды вместе с половиной чашки риса, дай ему остыть и процеди через марлю.

Принимай этот отвар 1-2 раза в день, как только почувствуешь неприятные симптомы.

Льняная вода

В семенах льна содержатся жирные кислоты, и натуральное желе из него - это отличное средство для лечения желудочно-кишечных заболеваний.

Тебе понадобится:

1 столовая ложка семян льна (10 г)

1 стакан воды (200 мл)

Что тебе нужно сделать?

Добавь столовую ложку семян льна в стакан воды и оставь их настаиваться на 12 часов.

Процеди настой через сито и принимай загустевшую смесь каждый день натощак.

Настой ромашки

Настой ромашки - это одно из лучших средств против воспаления желудка и симптомов гастрита.

Тебе понадобится:

1 столовая ложка цветков ромашки (10 г)

1 чашка воды (250 мл)

Что тебе нужно сделать?

Доведи воду до кипения и добавь к ней цветки ромашки.

Оставь отвар настаиваться 10 минут и выпей.

Принимай этот настой после каждого приема пищи.

Выбери одно из упомянутых выше средств и убедись, что они отлично регулируют кислотность и уменьшают симптомы гастрита.

Хотя некоторые коммерческие продукты позволяют улучшить твое состояние здоровье практически мгновенно, лучше всегда отдавать предпочтение проверенным натуральным средствам.

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