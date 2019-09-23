Гастрит и повышенная кислотность: натуральные средства, которые помогут с ними справиться
Гастрит и повышенная кислотность желудка - неприятные, но, к сожалению, довольно распространенные в последнее время заболевания, которые, тем не менее, можно вылечить натуральными средствами.
Желудок играет ключевую роль в процессе пищеварения, так как он обрабатывает все, что мы едим, впоследствии позволяя кишечнику поглощать питательные вещества и избавляться от токсинов.
Это один из тех органов, которые прилагают максимальные усилия для того, чтобы организм оставался здоровым. Именно поэтому он очень уязвим для разных заболеваний и недомоганий.
Чаще всего это гастрит и повышенная кислотность, которые вызывают изжогу и сопровождаются воспалением, болью и раздражением.
Эти недомогания связаны с разными факторами, но чаще всего они вызваны стрессом, перееданием и употреблением в пищу продуктов, которые раздражают желудок.
Существует огромное количество домашних средств, которые, в отличие от коммерчески произведенных лекарств, снимают неприятные симптомы без побочных эффектов.
Ты хочешь узнать об этом поподробнее?
Яблочный уксус
Яблочный уксус - это отличное щелочное средство, которое регулирует образование кислоты в желудке, помогает ему восстановиться при гастрите и заживляет язвы.
Содержащиеся в нем кислоты регулируют естественный кислотно-щелочной баланс организма и избавляют от рефлюкса, который часто появляется после еды.
Тебе понадобится:
- 1 столовая ложка яблочного уксуса (10 мл)
- 1 стакан воды (200 мл)
Что тебе нужно сделать?
- Разведи яблочный уксус в стакане воды и выпей его при первых признаках гастрита.
- Не принимай больше 3 стаканов в день.
Алоэ с медом
Алоэ - это натуральный антацид, который успокаивает боль в желудке, помогает при диарее и других симптомах заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, таких как язвенный колит и гастрит.
Бесцветный гель, которые содержится в листьях алоэ, активизирует работу кишечника и облегчает процесс пищеварения.
Ты можешь сочетать его с небольшим количеством пчелиного меда, который уменьшает раздражение желудка и понижает кислотность.
Тебе понадобится:
- 2 столовые ложки геля алоэ вера (30 г)
- 1 столовая ложка меда (25 г)
- ½ стакана воды (100 мл)
Что тебе нужно сделать?
- Сложи все ингредиенты в чашу блендера и взбивай в течение нескольких секунд.
- Как только смесь стала однородной, перелей ее в стакан и немедленно выпей.
- Не принимай это средство чаще 2 раз в день, так как оно обладает легким слабительным эффектом.
Пищевая сода
Это натуральное щелочное средство, которое позволяет успокоить симптомы гастрита и вылечить другие проблемы с пищеварением.
Эксперты предостерегают использовать пищевую соду в случае высокого давления или необходимости поддержания диеты с низким содержанием соли.
Тебе понадобится:
- 1 чайная ложка пищевой соды (5 г)
- 1 стакан воды (200 мл)
Что тебе нужно сделать?
- Разведи пищевую соду в стакане воды и выпей ее перед тем, как на поверхности появятся пузырьки.
- Принимай это средство максимум дважды в день.
Рисовая вода
Рисовая вода - это натуральное тонизирующее средство, которое снижает кислотность желудка и облегчает его восстановление при язвах и других расстройствах.
Во многих странах рис используется как средство против диареи, но также он полезен для контроля рефлюкса, метеоризма и боли в животе.
Тебе понадобится:
- ½ чашки риса (100 г)
- 1 литр воды
Что тебе нужно сделать?
- Вскипяти литр воды вместе с половиной чашки риса, дай ему остыть и процеди через марлю.
- Принимай этот отвар 1-2 раза в день, как только почувствуешь неприятные симптомы.
Льняная вода
В семенах льна содержатся жирные кислоты, и натуральное желе из него - это отличное средство для лечения желудочно-кишечных заболеваний.
Тебе понадобится:
- 1 столовая ложка семян льна (10 г)
- 1 стакан воды (200 мл)
Что тебе нужно сделать?
- Добавь столовую ложку семян льна в стакан воды и оставь их настаиваться на 12 часов.
- Процеди настой через сито и принимай загустевшую смесь каждый день натощак.
Настой ромашки
Настой ромашки - это одно из лучших средств против воспаления желудка и симптомов гастрита.
Тебе понадобится:
- 1 столовая ложка цветков ромашки (10 г)
- 1 чашка воды (250 мл)
Что тебе нужно сделать?
- Доведи воду до кипения и добавь к ней цветки ромашки.
- Оставь отвар настаиваться 10 минут и выпей.
- Принимай этот настой после каждого приема пищи.
Выбери одно из упомянутых выше средств и убедись, что они отлично регулируют кислотность и уменьшают симптомы гастрита.
Хотя некоторые коммерческие продукты позволяют улучшить твое состояние здоровье практически мгновенно, лучше всегда отдавать предпочтение проверенным натуральным средствам.
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