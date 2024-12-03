Названы способы снизить уровень холестерина в крови

Холестерин - это небольшая жироподобная молекула, которая входит в состав мембраны всех клеток организма, рассказала нутрициолог, эксперт ГУУ Ирина Меркулова. В беседе с "Лентой.ру" она также назвала способы снизить его уровень в крови, передает Day.Az.

По словам специалиста, проблемы со здоровьем могут возникать на фоне повышения уровня холестерина, или когда он откладывается в сосудах или желчном пузыре. Это означает, что механизмы разрушения и выведения холестерина нарушены. Нутрициолог сообщила, что холестерин может быть повышен при гормональном дефиците, дефиците витамина D, проблемах с желчным, гипотиреозе, а также в пожилом возрасте.

Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо изменить привычки питания на более здоровые, отметила Меркулова. А именно употреблять меньше животного жира, который содержится в жирном мясе, сливочном масле, яйцах, по максимуму исключить сахар, уменьшить потребление пережаренных продуктов - бургеров, ребер, а также колбас, сосисок и прочих мясных полуфабрикатов, временно исключить кокосовое, пальмовое масло и масло какао. Нутрициолог добавила, что способствовать выведению холестерина будет добавление в пищу большего количества овощей и клетчатки.